サッカーのフランス2部スタッド・ランスに所属するMF中村敬斗に関し、スペイン1部ビジャレアルがボーナス込みで総額1800万ユーロ（約31億円）のオファーを提示も、Sランスが応じなかったとフランス紙レキップが1日に報じた。

「ランスは中村敬斗への1800万ユーロのオファーに耳を貸さず」とのタイトルで報道。「ボーナス込みで総額1800万ユーロのオファーを提示したが、ランスの首脳陣はイエローサブマリン（ビジャレアルの愛称）からの重要なアプローチに応じなかった。市場で高い評価を得ている中村（契約は28年6月まで）はこのまま今季もランスに留まる見込み」とした。

一方、移籍金1500万ユーロ（約26億円）でオファーを提示後に交渉が難航していると伝えられているトルコ1部の名門ベシクタシュについて、「再度アプローチしてくる可能性はある」と指摘した。欧州主要リーグの移籍市場は1日に幕を閉じたが、トルコは12日まで選手獲得が可能。昨季フランス1部で11得点2アシストを記録したアタッカーは心労を抱え、今季はここまでリーグ戦の出場がない。