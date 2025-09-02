“赤髪×透け感衣装”のん、圧倒的存在感「まるで女神の降臨」「着こなすのが流石」
俳優でアーティストののん（32）が1日、自身のブログを更新し、幻想的なオフショットを披露した。
【写真】「幻想的！」赤髪×透け感ある衣装で“印象ガラリ”なのん
「赤白黒」と題された投稿では、「あみあみ」と添えられた写真を公開。鮮やかな赤髪を際立たせ、繊細な編み目模様の白い衣装をまとい、両腕を大きく広げて光を浴びる姿を見せた。胸元から足元にかけて透け感のある素材が妖艶さを際立たせ、頭からかかる白布がベールのように揺れて神秘的な雰囲気を醸し出している。
さらに全身カットでは黒いブーツを合わせ、赤・白・黒のコントラストが鮮烈な印象を与えるスタイルに。真っすぐカメラを見据える強い眼差しも印象的で、静と動が交差するような1枚に仕上がっている。
この投稿にファンからは「まるで女神の降臨」「一見ミスマッチなようで、なぜか似合ってる」「どんな格好でも着こなすのが流石」「素敵」「カッコよ」と絶賛の声が相次いでいる。
【写真】「幻想的！」赤髪×透け感ある衣装で“印象ガラリ”なのん
「赤白黒」と題された投稿では、「あみあみ」と添えられた写真を公開。鮮やかな赤髪を際立たせ、繊細な編み目模様の白い衣装をまとい、両腕を大きく広げて光を浴びる姿を見せた。胸元から足元にかけて透け感のある素材が妖艶さを際立たせ、頭からかかる白布がベールのように揺れて神秘的な雰囲気を醸し出している。
さらに全身カットでは黒いブーツを合わせ、赤・白・黒のコントラストが鮮烈な印象を与えるスタイルに。真っすぐカメラを見据える強い眼差しも印象的で、静と動が交差するような1枚に仕上がっている。
この投稿にファンからは「まるで女神の降臨」「一見ミスマッチなようで、なぜか似合ってる」「どんな格好でも着こなすのが流石」「素敵」「カッコよ」と絶賛の声が相次いでいる。