トヨタ新「シエンタ」ってどんなクルマ!? トヨタ初の「超便利機能」×「先進安全装備」でさらに商品力アップ！ 「国内トップクラス」に売れ続ける理由は何なのか

「トヨタ初」機能を搭載！

トヨタの人気ミニバン「シエンタ」は、2025年8月5日に一部改良を実施しさらに商品力がアップしました。

いったいどのような改良が加えられたのでしょうか。

同車の魅力を詳しく解説します。

トヨタ「シエンタ」

シエンタは、2003年に初代モデルが登場しました。コンパクトカー並みの取り回しやすさに加え、両側スライドドアや広々とした室内空間、工夫された3列シートのアレンジ性が評価され、長年にわたり支持され続けています。

現行型となる3代目は2022年8月に発売されて以来、国内市場で高い人気を維持。日本自動車販売協会連合会の統計によると、2025年1月〜6月の新車販売台数ランキング（軽自動車を除く）で5万6882台を販売し、第3位にランクインしました。

なお、上位のトヨタ「ヤリス」や「カローラ」は複数のボディタイプを含むため、単一モデルとしてはシエンタが実質トップに位置しています。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695-1715mm、ホイールベース2750mmとコンパクト。

親しみやすいデザインや、TNGAプラットフォーム採用による基本性能と安全性の向上、扱いやすいサイズ感などが若いファミリー層を中心に高評価を得ています。

エクステリアは、丸みを帯びたスクエアシルエットで、優しさや愛嬌のある印象を与えます。

ボディサイドは無駄を省いたフラットなデザイン。大きな開口部と低床設計により、子どもや高齢者も乗り降りしやすい設計になっています。

インテリアは四角い外形を生かし、室内は天井も高く広さを確保。ミニバンらしい開放感を演出しています。

ダッシュボードは水平基調で運転に集中しやすいレイアウトとし、視界の見やすさと操作性を重視しています。

機能面でもUSB-C端子や小物収納、ドリンクホルダーを多数配置。後席エアコン吹き出し口も備わり、快適性を確保しています。

シエンタは5人乗りと7人乗り仕様を選ぶことができ、7人乗りは3列シートながら、セカンドシートを前後スライド・リクライニングすることが可能です。

パワートレインは1.5リッターガソリンと、それにモーターを組み合わせたハイブリッドの2種類。グレードは「Z」「G」「X」の3つを用意し、ハイブリッドには2WD（FF）に加えE-Four（4WD）も設定されています。

そんなシエンタに205年8月5日、一部改良が実施されました。

装備面では「電動パーキングブレーキ＆ブレーキホールド機能」を全グレードに標準装備。

また、ブレーキホールド機能をオンのままエンジンを切った場合でも、次回再始動後もブレーキホールド設定を保持する新機能を、トヨタ初採用しています。

安全面では、「レーダークルーズコントロール」に、先行車が停止した場合、自車も停止する停止保持機能が全グレードに標準装備されています。

さらに「プロアクティブドライビングアシスト機能」に、車線内走行時の常時操舵支援機能を追加しています。

シエンタの車両本体価格（消費税込、以下同）は207万7900円〜332万2000円に設定されています。

今回の一部改良と同時に、新しいコンプリートカー「シエンタ JUNO（ジュノ）」も発表されました。

「ハイブリッドZ」グレードをベースに、モデリスタと共同開発したモデルで、後席とラゲッジを架装し「持ち運べる部屋」としての新しい使い方を提案します。

“JUNO”という名称は「順応」に由来し、ユーザーのライフスタイルに合わせて空間を自由にアレンジできることを意味しています。

着脱可能な家具モジュールを組み合わせることで、自分だけの空間を作り上げられるのが特徴です。

なお、後席を外して2人乗り仕様とするため、登録は4ナンバー（商用車）扱いになります。車両本体価格は2WDで365万4000円、4WDで385万2200円。

家具モジュール（セット1・チル）は16万5000円で販売店オプションとして単品購入も可能です。

※ ※ ※

シエンタはコンパクトながら広い室内と使いやすい3列シートを備え、発売以来国内トップクラスの人気を維持しています。

今回の一部改良でさらに商品力が増し、ライフスタイルに応じた新しい価値を提案しています。