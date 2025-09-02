北朝鮮国営メディアが公開した、装甲列車で移動中の金総書記（奥）の写真/KCNA

（ＣＮＮ）世界の一部の指導者たちが中国・北京で３日に行われる大規模な軍事パレードに向けて準備を進める中、トレードマークの緑色の装甲列車で旅をする人物がいる。北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記だ。

この古風な列車は、金氏の王朝並びに同氏が率いる孤立国家を象徴する存在となっている。また長年にわたり、金一族の世代を国内各地へ、そして時には国外旅行へと運ぶことから、様々な臆測の的にもなってきた。

北朝鮮外務省は、金氏が１日に高官らを伴って「専用列車」で平壌を出発したことを確認した。国営メディアは、列車内で北朝鮮国旗を背に木のテーブルに座り、笑顔を浮かべる金氏の写真を公開した。

ロイター通信によると、金氏の父で先代の指導者である故・金正日（キムジョンイル）総書記は飛行機に乗ることを嫌い、列車に大きく依存していたと伝えられている。

当該の列車は速度が遅く、警備も厳重なことで知られる。韓国の新聞「朝鮮日報」が２００９年に報じたところによると、極めて重い装甲が施されているため、走行時の平均時速は６０キロだという。

当時の同紙によると、列車には会議室、謁見（えっけん）室、寝室があり、衛星電話回線と薄型テレビが備え付けられていた。金正日総書記の時代には、この家族列車用に約２０の駅が設けられたとも報じている。

金正恩氏はこれまで何度か国外旅行でこの列車を利用している。ただ以前には飛行機やプライベートジェットで旅行したこともある。

前回はロシアのプーチン大統領との会談で同国極東を訪問した２３年にこの列車に乗車した。当時国営メディアが公開した写真には、機関車の内部の他、磨かれた木製の床、華麗に装飾された白い出入り口が写っていた。