ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。うま味調味料「味の素」に言及した。

一部ユーザーが、堀江氏が野菜を食べることと健康の関係などについて自説を述べていたとする話などを含む、ネット記事を引用しつつ「まぁ、わかるんですが、野菜食べない場合はサプリとか必要？？」と投稿した。

堀江氏は、このポストを引用し「いや、だからそもそも野菜ゼロの生活みたいな極端な事を俺はもともと言ってないわけじゃん。ステーキとかの付け合わせの野菜とかサラダとか普通に食べるじゃん。これすら食べなかったやつとか居るって前提なん？それは前提が極端だろ」と答えた。

このユーザーが「子どもってその付け合わせの野菜さえ食べないから親としては心配になってしまう、、、」とコメントすると、堀江氏は「不味い野菜を無理やり食わせてるからだろ笑。俺は子供の頃からモリモリ食べてたわ。美味い野菜だったからな」と返した。同ユーザーがさらに「そもそも、子どもは野菜を美味いとあんまり思わない、、、放っておくとお菓子とジュースばかり」と書くと、堀江氏は「だから、あんたが食べさせて野菜が不味いから食わないんだって。野菜が悪いんじゃなくてお前が悪いんだよ。子供は素直だから美味しいものしか食べない」とぴしゃり指摘した。

さらに堀江氏は続くポストで「良質な食べ物は何でも美味い」「あと調理法な。味の素かけとけば大抵なんでも美味くなるぜ」と述べた。