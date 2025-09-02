5人組ガールズグループILLIT（アイリット）が1日、日本デビューを果たした。東京で、日本初シングル「時よ止まれ」発売記念ショーケースを開催。事前抽せんで選ばれた550人のファンの前で舞台を披露した。同映像は、YouTube（ユーチューブ）とTikTok（ティックトック）を通じ、オンライン生中継され、世界中のファン30万人がライブ試聴した。

日本での初舞台で、韓国メディアのイーデーリーは2日、「先行公開曲『Topping（トッピング）』で雰囲気を盛り上げた後、タイトル曲『時よ止まれ』の舞台で公演会場を盛り上げた。ディスコポップ基盤のリズミカルなサウンドと中毒性の強い歌詞、さわやかな振り付けが調和し、ILLIT特有の愛らしい魅力を極大化した。特にデビュー曲『マグネティック』のポイント動作を応用した時計秒針振り付けが目を引いた」と報じた。

ILLITは「特別な日に『GLLIT（グリット、公式ファン名）』と近くで会えてうれしい。日本でより多くの方々に、ILLITを知らせることができるよう努力します。肯定的なエネルギーを伝えるアーティストに成長したい」と感想を述べた。

タイトル曲は公開直後、音楽配信サービスのAWAミュージックのリアルタイム急上昇チャート1位に浮上。ミュージックビデオは、YouTubeワールドワイド・トレンディング5位に上がった。

3〜4日には大阪城ホールで、ファンコンサートを開催する。2日間のチケットはすでに売り切れとなった。