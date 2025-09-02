「写真家夫婦上田家」としてYouTube活動も行う人気写真家の上田晃司氏が2日までにX（旧ツイッター）を更新。妻で写真家のコムロミホ氏との離婚を発表した。

上田氏は「このたび『写真家夫婦上田家』を解散し、私たちは離婚いたしました」と報告。「長年、良きパートナーとして活動を続けてまいりましたが、小さなすれ違いが多くなり話し合いの結果、それぞれの道を歩むことを決めました」と経緯を説明し、「これまで応援してくださった皆さまに心より感謝申し上げます」とつづった。

続けて「仲が悪くなったわけではなく、今後もMONO GRAPHYで写真展をすることもあると思います。お互い写真家としての尊敬に変わりはありません」と円満離婚であることを強調。「また、YouTubeチャンネルは近日中に『写真家夫婦上田家』から『写真家上田晃司の旅とカメラ』へ名称を変更いたします。これまでのコンテンツは基本的に残す予定です。コムロは『カメラのコムロ』にて情報を発信していきます」と今後の活動についても言及し、「これからも二人それぞれの活動を温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。