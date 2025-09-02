Nintendo Switch 2、システムバージョン20.4.0を配信開始。いくつかの問題修正と、動作の安定性向上
【Nintendo Switch 2：システムバージョン20.4.0】 9月2日 配信
任天堂は、ゲーム機「Nintendo Switch 2」のシステムバージョン20.4.0を9月2日に配信開始した。
今回配信されるバージョンでは、いくつかの問題の修正と、動作の安定性向上を行なったとしている。
□「システムバージョン20.4.0」更新内容のページ
なお、Nintendo Switch 2の更新方法は自動と手動の2通り。インターネットに接続していると自動で本体更新データがダウンロードされるが、HOMEメニューの「設定」から「本体」→「本体の更新」と選ぶことで手動で更新することもできる。
Nintendo Switch 2 のシステムバージョン20.4.0の配信を開始しました。いくつかの問題の修正と、動作の安定性向上を行いました。 https://t.co/b5s5y35tFT pic.twitter.com/FFKUYb08If- 任天堂サポート (@nintendo_cs) September 2, 2025
(C) Nintendo