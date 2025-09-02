【Nintendo Switch 2：システムバージョン20.4.0】 9月2日 配信

任天堂は、ゲーム機「Nintendo Switch 2」のシステムバージョン20.4.0を9月2日に配信開始した。

今回配信されるバージョンでは、いくつかの問題の修正と、動作の安定性向上を行なったとしている。

□「システムバージョン20.4.0」更新内容のページ

なお、Nintendo Switch 2の更新方法は自動と手動の2通り。インターネットに接続していると自動で本体更新データがダウンロードされるが、HOMEメニューの「設定」から「本体」→「本体の更新」と選ぶことで手動で更新することもできる。

