【漫画を読む】東大に受かる人の共通点…東大なんて無理と思う学生に伝えたい事とは

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当もつとめた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか目標達成する人が頑張る前にやっていること』が1月29日に発売されました。記念すべき連載第200回、ここまで連載を続けられた感謝とこれからに向けた思いをお話しします。

地方出身の東大合格者は減っている





後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載も、いよいよ200回目を迎えました。ここまで多くの方に読んでいただき、本当にありがたい限りです。

改めて自己紹介をしておくと、私は西岡壱誠。もともと偏差値35から東大に合格した人間であり、自分の会社「株式会社カルペ・ディエム」では、自分と同じように逆転合格した東大生を集めて活動しています。全国の学校に彼らを派遣して、「君でも東大に合格できる！」というメッセージを届ける活動をしています。この連載も、「逆転合格する人を増やしたい」という思いで続けてきました。

しかし近年、そんな僕の思いに反して、リアルドラゴン桜はどんどん減っています。

実際のデータからもその傾向は明らかです。代々木ゼミナールの出しているデータによると、東大の前期日程合格者の出身地では関東以外の地区（近畿を含めた地方全体）の割合は、2005年あたりの52.6％から2025年には38.3％まで14.3ポイントも減少しています。つまり、東大合格者における地方出身者の割合は、この20年で急激に減っているのです。

私の周りの東大生たちは、地方から塾にもほとんど行かずに東大に合格するような天才を「地方の怪物」と呼んでいました。しかし最近は、そういう存在をめったに見かけなくなりました。

もちろん、東京一極集中で人口比率自体が都市部に偏っているため、地方学生が減るのは当たり前といえば当たり前です。しかし、人口動態の問題だけでは説明がつかないほどに、逆転合格する「リアルドラゴン桜」的な人材が少なくなっているのではないかと感じます。

なぜ「リアルドラゴン桜」は減ったのか

なぜ「リアルドラゴン桜」は減ってしまっているのか？

実はこれと同じような現象は、勉強だけじゃなくて、音楽の世界や芸術の世界でもいえるそうです。

ギターの世界でも、すごいギタリストがいきなり現れる、みたいなことが昔は発生していたそうですが、今はなかなかそういうことはないのだとか。

その理由として考えられるのは、SNSやYouTubeの発達だと言われています。例えば以前は、ギターが上手い人が少し練習して「上手く演奏できるようになれた。ひょっとしたら自分には才能があるんじゃないか」と考えてもっと練習し、もっと上手になる、というようなことが発生していました。

しかし、最近はSNSやYouTubeで、自分より上手い人をどんどん見ることができるようになっています。だから、根拠のない自信を持てる人が少なく、途中で「自分には才能がない」と諦めてしまう人が多いのではないか、という説です。かなり信憑性が高そうだと感じられますよね。

勉強の世界でも同じことが言えるのではないかと僕は考えています。

「その地域でいちばん頭がいい子」がいたとして、昔なら「自分がいちばん頭がいい！」と信じることができたのに、今は「SNSで見たら、もっと成績のいい人がいっぱいいる。自分なんかまだまだなんだ」と考えるようになってしまい、「東大は自分には無理でしょ。もっとすごい人が行く大学だから」と言ってしまう人が増えたのではないか、と考えられます。

個人的には、これはメディアの「東大」の扱い方が悪かった面もあるのかもしれないと考えています。やはりテレビで見かけるような東大生のイメージとしては、「小さい時からとんでもなく頭がいい人」「なんでもクイズに答えられるような大天才」というものとして固定化されてしまったのではないか、と。

「そういう人と比較して、自分は劣っているから、東大なんか無理だ」と考える学生が増えてしまっているのではないかと感じます。でも、メディアに出ているような東大生って、東大の中でも上澄みで、東大の中でもトップクラスの人たちばかりです。

「すごい人」ではなく「普通の人」の物語を

自分は、地方の学校の講演でも、「すごい人」だと思われないようにしています。あえてゲームの話をしたり、高校時代の失敗の話をしたり、バカだった時のエピソードを共有したりして、あえて尊敬されないように振る舞っています。それは、実際自分が尊敬されるような人間ではないというのもありますし、「すごい人」だと思われてしまっては意味がないと思っているからです。「すごい人」ではなく「自分と同じような人」が、それでも努力した結果なんだと思ってもらえる方が、「テレビで見るような東大生にはなれないだろうけど、でも西岡さん程度にならなれるんじゃないか」と思ってもらえるかもしれないからです。

「ドラゴン桜2」では、東大に合格する人の共通点は、「東大を目指すこと」だと説明されています。

さて、これから先もこの連載では、「すごい人」の話はあまりしないと思います。それは、東大を目指す人を少なくしてしまうかもしれないから。でもその代わりに、この連載では「普通の人」の勉強法を共有していきたいと思います。

これからも、みなさまご愛顧よろしくお願いいたします。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）