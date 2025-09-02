イギリス史上最高額の約250億円! リバプールがニューカッスルFWイサクの獲得を正式発表
リバプールは1日、ニューカッスルのスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク(25)を獲得したと発表した。イギリス『BBC』によると、移籍金は同国史上最高額の1億2500万ポンド(約250億円)とみられ、条件次第では総額1億3000万ポンド(約260億円)に達する可能性もあるという。契約期間は6シーズンとなる。
背番号9に決まったイサクはクラブ公式サイトを通じ、「これは自分のキャリアの次のステップ。与えられたチャンスにとても満足している。大きな成果を残したい」とコメント。さらに「(リバプールで)歴史を作りたい。トロフィーを獲得したい。それが最大のモチベーションだ」と語り、「この場所はさらに成長し、プレーのレベルを上げ、チームを助けるのに完璧だ」と意欲を燃やした。
イサクは2022年8月にソシエダからニューカッスルへ移籍し、クラブ通算109試合の出場で62ゴールを記録。過去2シーズンはいずれもプレミアリーグで20ゴール以上を挙げている。昨季のカラバオカップ決勝ではリバプールを破る決勝点を奪い、70年ぶりの国内タイトル獲得に貢献。夏に退団希望を示し、今季はここまで出場がなかった。
