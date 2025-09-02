【Fender Japan BOXER ST551 改造】（茨城県 Knj 52歳）

初めての投稿です。いつも楽しく拝読してます。

兄の影響でギターに興味を持ち、自宅にあった「壊れてピックアップの付いてないエレキ」での練習に限界を感じた中2の頃。兄が、出入りをしている駅前の楽器屋から電話をかけてきて、店先に現品限り特価29,800円で良さげなエレキギターが売り出されてるとの情報。メーカーの特徴や仕様などの知識も無いまま、ただ「安いから」というだけで、とりあえず訳も分からずに手に入れた真っ赤な1本。(後にシリアルナンバーで確認をしたところ、1986〜87にフジゲンで製造されたものらしいです)

ストラトなのに、ピックガードもなく、リアにハムがひとつ、ツマミもVolがひとつだけの、飾り気もなく無愛想な顔立ち。

そこで、少しでも愛着が持てるように、学校帰りの寄り道コースの駄菓子屋さんのおばちゃんに頼んで、自販機に貼る清涼飲料水のステッカーを譲ってもらい、自分でカッティングして飾ってみました。(当時の中学生には、商標権等の話はよくわからず……)

あと、アームでチューニングが狂うのが苦手で、ブリッジの裏に割り箸を短く切ってスペーサーにして挟んで、バネを5本に増やして、ガッチリ固定。

ボディの「鳴り」は良かったのですが、アンプを通した音がモッサリ気味であまりお気に入りでなかったのと、ピックアップのすぐ横にあるツマミに手が当たるのが苦手で、後に浮気して別で手に入れた、別のタイプのギターばかりを重宝し、あまり使わなくなってしまい……

時は30年ほど過ぎて、所有する楽器も増え、40代も終盤。ふと立ち寄った楽器屋でたまたま弾かせてもらったギブソンのSG Jrの音に魅了されてしまったのですが、すぐに手を出すわけにもいかず、赤いのを自分好みに改造してみることを検討。

手に入れたのは、Seymour DuncanのSPH90(ハムの枠にそのまま取り付けられる形)。ちょっと目立つように、カラーはニッケルメッキを選択。

回路はネットで調べて、自宅の工具箱で眠っていたハンダゴテを使用して、なんとか自分で交換。ついでに、弾きづらかった、ピックアップ横のツマミも、穴を開けて位置をずらして固定し直し。余った穴はシールで隠して……

音は粒がハッキリした感じで、まさにイメージ通り。心地の良いジャリジャリ感。ストローク時にVolツマミが手に当たることもなく、見た目も使い勝手も、かなり好みに仕上がり、大満足。

出会って35年以上、改めて良さを実感。これからも、ずっと手元に置いておきたい１本です。

250728213309891

◆ ◆ ◆

懐かしい。BOXERシリーズじゃん。のっぺりした塗装にハムバッカーやBLADE SHOOTERトレモロとかを乗せたハードロック御用達の人気者。ブリッジ固定も御意。ナットとロック機構の間でテンションが動くためか、ナイフエッジ＆ローラーナットでもチューニングが狂うというカワイイやつ。ここにダンカンSPH90を乗せるのは渋いっすね。これでキレッキレのカッティングとかしちゃったらカッコよすぎる。それにしてもコカ・コーラのステッカーがやっぱポイントですね。完璧な完成度。私の中学時代は、コカ・コーラとかプレイボーイのTシャツがおしゃれの至高アイテムでした。このギターで文化祭に出たらモテモテだっただろうなあ。そんな昭和の良き時代。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ