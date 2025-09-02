「ココス」16日からグランドメニュー改定 秋冬にぴったりな“温かメニュー”＆季節のフルーツを楽しめる
ファミリーレストラン「ココス」は16日より、「2025秋冬グランドメニュー」を導入する。
【写真】ボリュームたっぷり！『ビーフハンバーグステーキ ダブル』
「2025秋冬グランドメニュー」では、季節の食材を使ったメニューや、フルーツでさっぱりと食べられる新サラダをはじめ、人気メニューのサイズやロングセラー商品“ココッシュ”のバリエーション拡充を通じ、より一層“ココロはずむココス”を感じられる食事体験を提供する。
■新メニュー詳細
『温野菜の濃厚ビーフシチュー 包み焼きハンバーグ 110g』1155円
ココスの看板商品『包み焼きハンバーグ』に、カボチャやカリフラワー、ブロッコリー、スナップエンドウなどの温野菜を別添えで提供。マデラ酒の香りが食欲をそそる濃厚なビーフシチューに温野菜を合わせた、彩り鮮やかな包み焼きハンバーグ。
『きのこクリームのチキンステーキ』979円
しめじと舞茸の旨みが溶け込んだポルチーニ香るクリームソースが食欲をそそる、秋にぴったりなチキンステーキ。カボチャやブロッコリー、カリフラワーなどのごろっとした温野菜を添えた。ジューシーな鶏もも肉に、きのこの旨みが詰まったクリームソースをたっぷり絡めて。
『広島県産牡蠣フライ膳』1309円
大粒の広島県産牡蠣を使用した牡蠣フライをぜいたくに5つ盛り合せた。衣はサクサク食感で、身はジューシーな牡蠣フライを、お好みでタルタルソースやレモンと合わせて堪能できる。季節の小鉢とみそ汁付き。
『選べるおかず＆銀鮭のきのこあんかけ膳』1529円
銀鮭の上に、きのこやスナップエンドウをトッピングし、熱々の和風あんをたっぷりかけた具沢山なおかずを楽しめる御膳。生姜が爽やかに香るあんが食欲をかき立てる。選べるおかずは『北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ』、『鶏の唐揚げ（3ヶ）』、『広島県産牡蠣フライ』から選択可能。
『海老と明太子のクリームグラタン』495円
ぷりっとした海老と明太子、ほうれん草、しめじを入れ、熱々のクリームグラタンに仕上げた。明太子の程よい塩味ととろっとしたホワイトソースのクリーミーな味わいが絶妙にマッチする。別添えのバゲットにのせて。
『シェアサイズ ココスのフルーツサラダ』759円
リンゴやキウイ、オレンジといったフルーツをトッピングしたサラダ。野菜とフルーツがぴったりマッチするようにオレンジ果汁とはちみつを使ったオレンジハニーソースを合わせた。オレンジの爽やかな風味とはちみつのほのかな甘みでさっぱりと食べることができる。フルーツをたくさん食べたい人に向けて、フルーツの量が2倍になった『フルーツ2倍! シェアサイズ ココスのフルーツサラダ』（935円）も用意。
『ビーフハンバーグステーキ ダブル』1749円
もっとお肉をがっつり食べたい！という声に応え、ココスの定番『ビーフハンバーグステーキ』をダブルで提供。つなぎなしでビーフ100％の粗挽きハンバーグステーキを、思う存分堪能できる。また、今回よりピリ辛なマスタードステーキソースも選択可能に。
『濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ』869円
こだわりの卵“茜美人”を使用したふわとろ食感の玉子と濃厚なビーフシチューが織りなす、至福の味わいのオムライスが、ハーフサイズで登場。ほかのメニューとの組み合わせなど、手軽な一皿として選ぶことができる。
『りんごのミニ塩キャラメルパフェ』495円
ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースとりんごのコンポートが、バニラアイスや塩キャラメル＆ナッツアイスとマッチする、秋らしい味わいのパフェ。りんごのコンポートは、甘酸っぱさとシャキシャキ食感、シロップのとろっとした口当たりにこだわった。爽やかで甘酸っぱいりんごの風味がアイスの甘みを引き立てる。フローズンミックスベリーの程よい酸味や、クラッシュパイのサクサクとした食感が全体にアクセントを加える、ミニサイズながらも満足感のあるパフェとなっている。
『背徳のチョコバナナココッシュ』979円
ココッシュは、72層にも重なったデニッシュ生地が特長のココスのロングセラー商品。サクサクの生地は、軽い口当たりとソースがしっかりと染み込む層の薄さにこだわっている。温かいソースと冷たいアイスの温度差が楽しいデザートで、食後に選びやすい、ハーフサイズも用意。
同商品は、たっぷりのバナナとバニラアイスをトッピングしたココッシュに、別添えでチョコソースを付けて提供。優しい甘さのバナナとバニラアイスに、濃厚なチョコソースが合わされば、まさに背徳的な味わい。サクサク生地のココッシュにトッピングやソースを絡めて。
『りんごの塩キャラメルココッシュ』979円
甘酸っぱいりんごのコンポートとほろ苦い塩キャラメルソース、優しい甘さのバニラアイスがマッチする、秋にぴったりのココッシュ。ココッシュからほんのり香るバターの風味に、りんごの爽やかな味わいと塩キャラメルソースのコクがマッチする。
※価格は全て税込
【写真】ボリュームたっぷり！『ビーフハンバーグステーキ ダブル』
「2025秋冬グランドメニュー」では、季節の食材を使ったメニューや、フルーツでさっぱりと食べられる新サラダをはじめ、人気メニューのサイズやロングセラー商品“ココッシュ”のバリエーション拡充を通じ、より一層“ココロはずむココス”を感じられる食事体験を提供する。
■新メニュー詳細
ココスの看板商品『包み焼きハンバーグ』に、カボチャやカリフラワー、ブロッコリー、スナップエンドウなどの温野菜を別添えで提供。マデラ酒の香りが食欲をそそる濃厚なビーフシチューに温野菜を合わせた、彩り鮮やかな包み焼きハンバーグ。
『きのこクリームのチキンステーキ』979円
しめじと舞茸の旨みが溶け込んだポルチーニ香るクリームソースが食欲をそそる、秋にぴったりなチキンステーキ。カボチャやブロッコリー、カリフラワーなどのごろっとした温野菜を添えた。ジューシーな鶏もも肉に、きのこの旨みが詰まったクリームソースをたっぷり絡めて。
『広島県産牡蠣フライ膳』1309円
大粒の広島県産牡蠣を使用した牡蠣フライをぜいたくに5つ盛り合せた。衣はサクサク食感で、身はジューシーな牡蠣フライを、お好みでタルタルソースやレモンと合わせて堪能できる。季節の小鉢とみそ汁付き。
『選べるおかず＆銀鮭のきのこあんかけ膳』1529円
銀鮭の上に、きのこやスナップエンドウをトッピングし、熱々の和風あんをたっぷりかけた具沢山なおかずを楽しめる御膳。生姜が爽やかに香るあんが食欲をかき立てる。選べるおかずは『北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ』、『鶏の唐揚げ（3ヶ）』、『広島県産牡蠣フライ』から選択可能。
『海老と明太子のクリームグラタン』495円
ぷりっとした海老と明太子、ほうれん草、しめじを入れ、熱々のクリームグラタンに仕上げた。明太子の程よい塩味ととろっとしたホワイトソースのクリーミーな味わいが絶妙にマッチする。別添えのバゲットにのせて。
『シェアサイズ ココスのフルーツサラダ』759円
リンゴやキウイ、オレンジといったフルーツをトッピングしたサラダ。野菜とフルーツがぴったりマッチするようにオレンジ果汁とはちみつを使ったオレンジハニーソースを合わせた。オレンジの爽やかな風味とはちみつのほのかな甘みでさっぱりと食べることができる。フルーツをたくさん食べたい人に向けて、フルーツの量が2倍になった『フルーツ2倍! シェアサイズ ココスのフルーツサラダ』（935円）も用意。
『ビーフハンバーグステーキ ダブル』1749円
もっとお肉をがっつり食べたい！という声に応え、ココスの定番『ビーフハンバーグステーキ』をダブルで提供。つなぎなしでビーフ100％の粗挽きハンバーグステーキを、思う存分堪能できる。また、今回よりピリ辛なマスタードステーキソースも選択可能に。
『濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ』869円
こだわりの卵“茜美人”を使用したふわとろ食感の玉子と濃厚なビーフシチューが織りなす、至福の味わいのオムライスが、ハーフサイズで登場。ほかのメニューとの組み合わせなど、手軽な一皿として選ぶことができる。
『りんごのミニ塩キャラメルパフェ』495円
ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースとりんごのコンポートが、バニラアイスや塩キャラメル＆ナッツアイスとマッチする、秋らしい味わいのパフェ。りんごのコンポートは、甘酸っぱさとシャキシャキ食感、シロップのとろっとした口当たりにこだわった。爽やかで甘酸っぱいりんごの風味がアイスの甘みを引き立てる。フローズンミックスベリーの程よい酸味や、クラッシュパイのサクサクとした食感が全体にアクセントを加える、ミニサイズながらも満足感のあるパフェとなっている。
『背徳のチョコバナナココッシュ』979円
ココッシュは、72層にも重なったデニッシュ生地が特長のココスのロングセラー商品。サクサクの生地は、軽い口当たりとソースがしっかりと染み込む層の薄さにこだわっている。温かいソースと冷たいアイスの温度差が楽しいデザートで、食後に選びやすい、ハーフサイズも用意。
同商品は、たっぷりのバナナとバニラアイスをトッピングしたココッシュに、別添えでチョコソースを付けて提供。優しい甘さのバナナとバニラアイスに、濃厚なチョコソースが合わされば、まさに背徳的な味わい。サクサク生地のココッシュにトッピングやソースを絡めて。
『りんごの塩キャラメルココッシュ』979円
甘酸っぱいりんごのコンポートとほろ苦い塩キャラメルソース、優しい甘さのバニラアイスがマッチする、秋にぴったりのココッシュ。ココッシュからほんのり香るバターの風味に、りんごの爽やかな味わいと塩キャラメルソースのコクがマッチする。
※価格は全て税込