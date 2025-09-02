±ß¹»Ö¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÄ«¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡×·çÀÊ¡¡55ºÐ¤«¤éÈÖÁÈMC¡¡ºòÇ¯3·î¤Ë¤ÏÊüÁ÷³«»Ï4000²ó
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ß¹»Ö¡Ê72¡Ë¤¬2Æü¡¢½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Æ±¶É¡¦Ã«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¼Â¤ÏËÜÆü¡¢±ß¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö±ß¤µ¤ó¡¢¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¤â¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢²óÉü¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2008Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿Ä«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£±ß¤Ï55ºÐ¤«¤éÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ëÄ°Î¨¤«¤é¡È¥ª¥Ð¥±ÈÖÁÈ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¤ÏÊüÁ÷4000²ó¤ò·Þ¤¨¡¢11·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¥Õ¥§¥¹¡¡2024¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢±ß¤â¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Íî¸ì²È¤Î·îÄâÈ¬¸÷¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢½÷Í¥¡¦°Ë¸¶Ï»²Ö¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢´ØÀ¾¤Î³¹Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¾ÊªÅ¹¼ç¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£