櫻井翔＆相葉雅紀、久々2人でのCM撮影 BGMは嵐のアルバム「翔ちゃんと一緒ならいいかな？」
5人組グループ・嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会』に新イメージキャラクターとして登壇した。
【写真】“ビッグサイズ”の名刺を持つ相葉雅紀＆櫻井翔
新テレビCMでは櫻井、相葉が宇宙人役、俳優の天海祐希がセブン-イレブンのオーナー役としてコミカルな内容を展開している。
2人での撮影は久々ということで櫻井は「ずっといろいろな話をしゃべってたんですけど、パスポートの更新をしたのが同じ時期だったことが発覚した」とエピソードを明かすと相葉は「また10年後も一緒だね」とにっこり。櫻井は「すみません、本当にどうでもいい話をしていたことが伝えたかった（笑）」と報道陣の反応をうかがいながらも仲良しぶりを発揮した。
さらに相葉は「最近会ってないことはないんですけど2人での撮影が久々だから…嵐の曲をかけてテンションをあげながら撮影に向かいました」と報告。櫻井は「『ウラ嵐マニア』というカップリング曲とかが集まったアルバムを1曲ずつかけながら」とし、相葉も「『これいいな』『こんな曲あったっけ？』って」と盛り上がったそう。
相葉は「一緒に嵐の曲を聞くと楽しいな」とうれしそうで櫻井は「スタッフのみなさんはびっくりしたかも」と苦笑。「（嵐の）5人だったら（かけ）ないと思うんですけど…翔ちゃんと一緒ならいいかな？と」と和気あいあいとした雰囲気をのぞかせていた。
新テレビCM「宇宙人あらわる」篇。「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇は9月3日より順次放送開始。
