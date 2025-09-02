バニラ専門店初の「究極のバニラシェイク」が日本橋のポップアップでデビュー！贅沢な3種類×カスタマイズも◎
厳しい残暑が続きそうな9月。ひんやりドリンクに癒されたいですよね。
バニラスイーツ専門店「Hugh Morgan（ヒューモルガン）」には、ブランド初の「バニラシェイク」が登場。
9月3日（水）からスタートする、東京・日本橋三越本店のポップアップストアでお披露目されますよ。
リッチなバニラスイーツ専門店「Hugh Morgan」
「Hugh Morgan」は、バニラの更なる可能性を追求するバニラスイーツ専門店です。
“Elegance、Classic、Dawn”の3つのコンセプトに沿って、世界のさまざまな生産地のバニラを厳しい基準で選別。
3ランク（S、A、B）に分類されるバニラの中から、Aランク以上の高品質なバニラだけが贅沢に使われた、リッチなバニラスイーツが楽しめます。
ブランド初の「バニラシェイク」がポップアップでデビュー
日本橋三越本店のポップアップストアには、ブランド初の「バニラシェイク」がお目見え。
厳選したAランク以上のバニラのみを贅沢に使用して、香りと味わいを最大限に引き出した“究極のバニラシェイク”なのだとか。
3種類のフレーバー×トッピングでカスタマイズも
フレーバーは個性豊かな3種類がラインナップ。
『ヴァニーユ』（税込1350円）はバニラゼリー、ほんのり塩気のあるバニラジャム、バニラクランブル、バニラシュガーをまぶしたパイなど、すべてのパーツにバニラが使われたバニラづくしの贅沢な1杯です。
『トロピカルヴァニーユ』（税込1500円）はトロピカルフルーツ（マンゴー、パッションフルーツ、パイナップル、ココナッツ）の爽やかな酸味×バニラの甘く芳醇な香りが絶妙に調和。
暑い日にうれしい爽快感のある味わいですよ。
『コーヒーキャラメルヴァニーユ』（税込1500円）は、ほろ苦いコーヒー×甘くてほろ苦いキャラメルが織りなす奥行きのある味わい。
すっきりと飽きのこない大人のためのシェイクなのだとか。
さらにバニラスイーツのトッピングを追加して、自分好みのカスタマイズも楽しめますよ。
シューラスク（1個：税込108円）
サブレHM 2枚、ディアマン2枚（各税込195円）
マカロン、フィナンシェ、マドレーヌ（1個：各税込324円）
サブレ・オ・ブール（1個：税込540円）
記録的な猛暑となった今年の夏。
秋はまだまだ遠そうなので、ひんやりリッチな「バニラシェイク」に癒されてみてはいかがでしょう。
■Hugh Morgan POPUP開催概要
場所：東京都中央区日本橋室町1-4-1日本橋三越本店 新館地下2階イベントスペース
期間：9月3日（水）〜16日（火）
Hugh Morgan 公式ホームページ：https://hughmorgan.co.uk/
Instagram：＠hughmorgan_vanilla
参照元：Hugh Morgan株式会社 プレスリリース
