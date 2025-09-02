【台北＝園田将嗣】米国と関税交渉を進める台湾の消費者の間で、輸入車に対する関税が引き下げられるとの臆測が広がり、輸入車の購入を控える動きが広がっている。

買い控えの対象は米国車に限らず、ドイツ車など他国車にも波及しており、台湾当局によると、今年上半期の自動車の輸入額は３３億４６００万ドル（約４９００億円）で、前年同期比で２２・２％減少した。

台湾メディアによると、北部・新北市の台北港には、陸揚げされた約３万台の自動車が留め置かれたままになっている。

米国は現在、台湾からの輸入品に「相互関税」２０％を課しており、台湾に自動車市場の開放を求めている。台湾メディアによると、台湾では輸入車に１７・５％の関税を掛けているが、米台間で関税引き下げを含む最終合意に向けた交渉が続く中、消費者の間で関税が０％まで引き下げられるのではないかとの臆測が広がっているという。

新北市の輸入車販売会社「詠信国際」によると、買い控えは３〜４か月前から顕著になった。販売担当の謝秉足さんは「高い買い物なので、消費者は少しでも損をしたくないと考えている。買い控えはしばらく続くだろう」とため息をついた。