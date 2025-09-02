嵐の櫻井翔（43）と相葉雅紀（42）が2日、都内で「セブン―イレブン・ジャパン」新広告コミュニケーション発表会に出席した。

イメージキャラクターに就任し、あす3日から放送される新CMに出演。2人での撮影は久しぶりで、撮影の合間について相葉は「嵐の曲かけてテンション上げてました」と、なんと嵐の曲を聴いていた笑顔で明かした。櫻井は「嵐のカップリング曲が集まったようなアルバム『ウラ嵐マニア』を聴きながら思い出を語ってました」と明かし、相葉も「一緒に嵐の曲を聴くの楽しいなと思います」とメンバーとの素敵な時間についてしみじみ話した。

和気あいあいとした時間を過ごした一方で、撮影での櫻井について相葉は「プロですよね。そうやってキャッキャしながら撮影行ったらスイッチ変わってるので、やっぱり凄いなと思った」と称賛。櫻井も「全く同じ」とし「同じリアクションを説明されても自分と全く違う表現をするので、凄いなと思いました」。改めて互いにリスペクトを抱いた。

新CMではセブン―イレブンでアルバイトを始める宇宙人役を演じた。櫻井は「世界観が独特で面白く仕上がった」と手応え。相葉は「セブン―イレブンの制服を着られてテンションが上がりました」と興奮ぶりをあかした。

発表会では巨大ネームプレートを贈呈され、櫻井は「大きいですね」と目を丸くし「日常的にお世話になっていたので出演する機会をいただいたこととユニフォームを着られて現実じゃないみたいな時間でした」と振り返った。相葉も「子供の時からずっと通わせていただいていた場所ですので、光栄で楽しく撮影させていただきました」と語った。