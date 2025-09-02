外為サマリー：１４７円３０銭前後で推移、日銀副総裁の発言に関心集まる 外為サマリー：１４７円３０銭前後で推移、日銀副総裁の発言に関心集まる

２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円３０銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７２円４０銭前後と同２銭程度のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。



前日のニューヨーク市場はレーバーデーの祝日だった。きょうの東京市場で、ドル円相場は午前９時時点で１４７円００銭台で推移していたが、その後、１４７円３０銭前後へ上昇した。きょうは日銀の氷見野副総裁が北海道で開催される金融経済懇談会であいさつを行い、午後に記者会見をする。今月の日銀金融政策決定会合を控え同氏の発言が市場の関心を集めている。また、午後には自民党による「両院議員総会」が開かれる。自民党総裁選の前倒しの是非に向けた議論の行方が注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７０４ドル前後と同０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。







出所：MINKABU PRESS