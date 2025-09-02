嵐・櫻井翔、相葉雅紀が２日、都内で「セブン―イレブン・ジャパン」新広告コミュニケーション発表会に出席した。

櫻井と相葉は、３日から放映される同ブランドの新ＣＭで共演。ふたりは地球に降り立った宇宙人役を演じ、女優・天海祐希演じるオーナーに誘われ、店舗でバイトを始めるというストーリーとなっている。

櫻井は「昨晩は（『ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ』）生放送の後にセブン―イレブンに寄って、晩酌のお供を買って気持ちを高めて参りました」と新イメージキャラクターらしくあいさつ。相葉は「ＣＭ撮影でセブン―イレブンの制服を着られた。めちゃくちゃテンション上がりました」と笑顔を見せた。

ＣＭではまさかの宇宙人役で共演。相葉は「難しかったよね〜！」と振り返れば、櫻井も「監督からも『すみません！今の（芝居）だと、ちょっと人間ぽいんで』と言われて」と初挑戦となった宇宙人役に苦戦したことを明かした。

久しぶりのＣＭ共演も仲良しモード全開だったようで、櫻井は「撮影前もずっとしゃべってたよね。たまたま最近、ほぼ同じ時期にパスポートの更新をしていたことも分かった」と告白。相葉は「ということは、また１０年後も（更新時期が）一緒だね」と声を弾ませた。

撮影前には、２０１２年に発売された嵐のアルバム「ウラ嵐マニア」を流していたといい、櫻井は「カップリング曲を中心にかけながらテンションを上げて撮影に向かったよね」と回想。相葉も「『こんな曲あったけ！』とかね。なかなか現場で嵐の曲をかけることはないけど、翔ちゃんと一緒ならいいかなってね」と“嵐効果”で自然体で撮影に臨んだことを明かした。

櫻井は、ＣＭの“イチオシポイント”について、ベーカリー商品をＰＲする相葉のワンショットを挙げ「ほわほわ顔が好き。現場で相葉君が『ほわほわ〜』の撮影をやっている姿をずっとモニターでみていて、（櫻井も心が）ほわほわしました」とほっこりエピソードを披露。相葉は「うれしいです」と照れ笑いし、「（櫻井も）撮影が始まるとすぐモードが切り替わって、プロでしたよ」と褒め返していた。