福山雅治デビュー35周年ドームライブ開幕！新曲「幻界」キャペーン特別賞は福山所有の“赤いオープンカー”と記念撮影参加権

福山雅治デビュー35周年の節目に開催される7年ぶりのドームライブ『NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL 』が、8月30日京セラドーム大阪で開幕。35周年のスペシャル企画も実施される。

■新曲「幻界」をライブで初披露

主演映画『ブラック・ショーマン』に提供したインストゥルメンタル・テーマソングの「幻界」をはじめ、「零-ZERO-」「想望」などヒットソングをはじめ35周年を彩ってきた様々な楽曲が最新のバンドアレンジ、ステージ演出とともに披露され、2日間で8万人のオーディエンスが熱狂した。

さらにドームライブにあわせて、本ライブで初披露された映画『ブラック・ショーマン』（9月12日全国ロードショー）のテーマソング「幻界」のジャケットアートワーク、予約購入・ダウンロードキャンペーンの詳細も解禁された。

楽曲「幻界」について福山雅治は、「映画の主人公・神尾武史がかつてベガスの舞台に立っている頃のその登場曲をイメージして描き下ろしました。タイトル『幻界』に込めた意味は、武史は元・トップマジシャンであり『幻の景色を表現することができる、幻の世界の住人』である。現実と非現実のギリギリの世界を攻めていくマジシャンとしての矜持を、同じ読みとなる『限界』にかけたダブルミーニングとなっております。ぜひ、映画に登場する全てのキャストが織りなす『幻界』の物語をテーマソングとともに楽しんで頂けたら」とコメントを寄せている。

■「幻界」キャペーン特別賞は福山が“赤いオープンカー”と記念撮影参加権

9月1日からは、同曲のダウンロード予約購入キャンペーンもスタート。特典の特別賞では「福山所有の“赤いオープンカー”CTIYカブリオレとの記念撮影」参加権を抽選でプレゼントする35周年のスペシャル企画も実施される。

福山本人が購入した「“赤いオープンカー”CITYカブリオレ」は、18歳で上京後に自身が実際乗っていた車と同タイプの車両。先日福山雅治公式SNSに投稿され多くの反響を呼んだ。

このオープンカーに乗ってドーム会場のオーディエンスの“もっとそばにいく”というアイデアを福山が発案し本番演出に登場した。

デビュー35周年イヤーならではのスペシャルなキャンペーン企画も含まれる最新曲「幻界」デジタルリリースの詳細は、「幻界」楽曲特設サイトをチェックしよう。

■全国アリーナツアー開催決定

さらに公演中にはファンへのビッグサプライズとして、2年ぶり、全国13ヵ所28公演の全国アリーナツアー『WE’RE BROS. TOUR 2026』の開催も発表された。デビュー35周年を迎えたアーティスト福山雅治の音楽活動は全国各地のオーディエンスを巻き込みながら、ますます盛り上がりを見せている。

■リリース情報

2025.09.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「幻界」

