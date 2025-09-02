国際卓球連盟（ITTF）は2日、2025年第36週の世界ランキングを発表。「WTTフィーダー・オロモウツ」などのポイントが加算された。



■トップ30には7選手

女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、大藤沙月（ミキハウス）が10位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。

また、8月28日～31日にチェコで開催された「WTTフィーダー・オロモウツ」で優勝した赤江夏星（日本生命）は63位から50位にランクアップ。同大会で4強入りした小塩悠菜（JOCエリートアガデミー）が96位から81位へと浮上した。

さらに、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が12位、早田ひなが13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）は21位、平野美宇（木下グループ）は32位、横井咲桜（ミキハウス）は36位にランクインしている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年9月2日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：大藤沙月

12位（-）：橋本帆乃香

13位（-）：早田ひな

14位（-）：長粼美柚

21位（-）：木原美悠

32位（-）：平野美宇

36位（↓ 33位）：横井咲桜

37位（-）：佐藤瞳

50位（↑ 63位）：赤江夏星

52位（↓ 51位）：芝田沙季

79位（-）：笹尾明日香

81位（↑ 96位）：小塩悠菜

