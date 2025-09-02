14日に名古屋市のIGアリーナで決戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と対戦するWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が1日、自身のインスタグラムを更新。鍛え抜かれた上半身を披露し、ファンから賛辞が相次いだ。両者は14日に、名古屋市のIGアリーナで激突する。

1日、横浜市内のジムで軽快に汗を流したアフマダリエフ。公開練習では半袖Tシャツを着ていたが、同日に更新した自身のインスタグラムでは裸の上半身をさらした。

分厚い胸板に、バッキバキの腹筋。鍛え抜かれたボディに海外ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「ウズベキスタンのパワーキングだ」

「レジェンド。歴史。最高の中の最高だ」

「パワー」

「未来のチャンピオンだ」

「いけ、チャンピオン」

「歴史をつくる時だ」

井上陣営が「キャリア最大の強敵」と警戒するアフマダリエフ。「歴史を変えるために日本に来た」と闘志を高める30歳が、決戦に向けてさらにギアを上げる。



（THE ANSWER編集部）



（THE ANSWER編集部・山内 亮治 / Ryoji Yamauchi）