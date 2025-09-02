握り方で硬さが変わる！三木製作所「EMOTION PICK(エモーションピック)」
三木製作所は、握り方でしなりが変化し、演奏中に“硬さ”を調整できるチタン製ギターピック「EMOTION PICK(エモーションピック)」の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「GREENFUNDING」にて実施中です。
三木製作所「EMOTION PICK(エモーションピック)」
種類 ：2種類のグリップデザイン × 2種類の先端形状
・グリップ形状：PLIAN(プレーン)／LEO(レオ)
・先端形状：スタンダード／シャープ
内容 ：1個セット、2個セット、4個セット
サイズ ：縦30mm × 横25mm
カラー ：純チタン無塗装
素材 ：純チタン
販売場所：GREENFUNDING(先行販売)
三木製作所は、握り方でしなりが変化し、演奏中に“硬さ”を調整できるチタン製ギターピック「EMOTION PICK(エモーションピック)」の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「GREENFUNDING」にて実施中。
開始から2週間で目標金額の1200％を達成。
現在も多くの支援を受けながら、プロジェクト継続中です。
■製品コンセプト
思い通りのタイミングで“硬さ”をコントロールできる構造により、繊細なタッチも力強いアタックも、プレイヤーがその場の感情に応じて意図的に使い分けられる「EMOTION PICK」は、そんな新しい表現の自由を追求して設計されたチタン製ギターピックです。
プレイヤーの感情をそのまま音に変えるために採用したのが、金属であることを忘れるほど滑らかな弾き心地の研磨仕上げ、そして、硬さの変化を意図的に操作できる絶妙なバネ感で、複数のピックを持ち替えているかのような表現力を、たった1枚に凝縮しました。
この革新性が支持され、現在クラウドファンディングでは目標金額の1200％超を達成しています。
■特徴
・握り方でしなりが変わる“可変硬度”構造
スリット形状にすることで、軽く握ると柔らかく、強く握ると硬くなる設計
を実現。
奏者の直感的な表現によりダイナミクスを持たせることができます。
※特許出願中
・純チタン×職人研磨によるなめらかな弾き心地
素材は純チタンを使用し、熟練の研磨職人が丁寧に仕上げ。
弦への引っかかりが
極めて少なく、弦へのダメージを押さえるとともに、驚くほどなめらかな
ピッキングを実現。
金属製でありながら、従来の樹脂製ピックと変わらない
感覚で使えます。
・デザインと機能性を両立
精密レーザー加工によるデザインで、滑り止めとしても機能。
アーティストグッズとしても展開可能な美しい仕上がりです。
・スタンダード／シャープの2種類の先端形状から選択可
奏者の好みに合わせて選べる2種類の先端Rをラインナップ。
■リターンについて
【超早割】ピック1個セット 定価 ￥3,300 → 30％OFF：￥2,310
【超早割】ピック2個セット 定価 ￥4,400 → 30％OFF：￥3,080
【超早割】ピック4個セット 定価 ￥8,800 → 30％OFF：￥6,160
※すべて専用ケース付きで数量限定です。
※金額はすべて税込表記です
■プロジェクト概要
プロジェクト名： 指先で硬さを調整！可変硬度チタンピック
期間 ： 2025年7月19日(土)〜 9月16日(火)
演奏シーン
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 握り方で硬さが変わる！三木製作所「EMOTION PICK(エモーションピック)」 appeared first on Dtimes.