14日に井上尚弥VSアフマダリエフ

NTTドコモは1日、映像配信プラットフォーム「Leminoプレミアム」で2日午前10時より、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥に密着したドキュメンタリー番組「NAOYA INOUE -NO LIMITS- 井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」を期間限定で独占先行配信すると発表した。

井上は14日に名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者アフマダリエフ（ウズベキスタン）と団体内統一戦を行う。「キャリア最大の強敵」と位置づけるアフマダリエフとの対戦に向けて、Leminoの取材班が井上の激しいトレーニングやデビュー以来初となる出稽古に密着した。

さらに番組では井上とアフマダリエフの両選手と拳を交えた元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）が試合の見どころを語る。タパレスは先月まで井上のスパーリング相手を務めていた。

興行は「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。



（THE ANSWER編集部）