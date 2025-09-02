「防災の日」の1日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で「コアフレックスPresents防災の日！特別公演」が行われた。川畑泰史（57）すっちー（53）酒井藍（38）内場勝則（65）未知やすえ（62）島田珠代（55）西川忠志（57）、NGK初登場の青木マッチョ（30）らが出演した。

のどかな田舎町を舞台に、防災計画をめぐって対立する内場VS未知のバトルと、なんとか仲直りさせようとする川畑らの爆笑コメディー。「名古屋出身なので吉本新喜劇はいつもテレビで見てました。初めてのNGKはめちゃ緊張しました」と青木。元消防士というキャリアを生かし、内場らに消防団結成を呼びかける役柄だったが、声の小ささを突っ込まれるなどタジタジだった。

青木と同様、ゲストとして初舞台を踏んだのは、衛生用紙メーカー、コアフレックスの佐野仁副社長。同社が災害時に役立つ備蓄用トイレットペーパーを生産していることから本来は黒崎暁社長が出るはずだったが、所用のため2日前に佐野氏の代打出演が決まった。

しかし、新入りヤクザで千葉公平と松浦真也の子分という役柄を堂々と熱演。公演後は「緊張しすぎて客席の笑い声も聞こえなかった。頭の中は真っ白でした」（佐野氏）と打ち明けたが、川畑、すっちーともに「佐野さんが一番ウケていた。長ぜりふも完璧でした」と絶賛されていた。