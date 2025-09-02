¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×²ò»¶È¯É½¡¡£¸·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥È¥ëÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤¬1Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Ò¤é¤«¤ï¡Ê38¡Ë¤ÏX¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£¸å¤Î³èÆ°¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¡¢ÌÂ¤ï¤ºÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë38ºÐ¤Ë¤·¤Æ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤±·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤¤à¤¤à¡Ê34¡Ë¤âX¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢9·î11Æü¤Î¿¹¥ÎµÜ¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤ÆÊ¿Àî¡ª¡¡10Ç¯´Ö¤Û¤ó¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¿´¾ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï2015Ç¯1·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£Âçºå¡¦¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡Ê¥Þ¥ó¥²¥¡Ë¤Î½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Æ±·à¾ì¤ä¿¹¥ÎµÜÌ¡ºÍ·à¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ó¥²¥¤Î¶Ë¡Ê¤¤ï¤ß¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê·ÝÎò8Ç¯ÌÜ°Ê¾å¡Ë¤¬¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥È¥ëWEST¤Ç¤Ï8·î¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡£M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£