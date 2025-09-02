若槻千夏、資生堂エリクシールで『育てるコラーゲン』 40代の肌変化と新発想を語る
▲ （左から）石井美保氏、若槻千夏
タレントの若槻千夏（41）は9月1日、神奈川県内で行われた資生堂のスキンケアブランド「エリクシール」の新商品発売記念トークセッションに、美容家の石井美保氏（49）とともに登壇した。
若槻は普段から同ブランドを愛用していると明かし、年齢による肌の変化について「40代になって本当に急に来たんですよ。ガクッと。笑って戻っていたシワが、次の日も残るようになって」と語った。テレビ画面に映る自分の姿に違和感を覚えたことが、本格的にエイジングケアを始めるきっかけになったという。
イベント中盤には、資生堂で40年以上にわたりコラーゲン研究に携わってきた原英二郎研究員が登場。原研究員は「コラーゲンはただ増やすだけでは不十分で、細く虚弱な状態ではすぐに分解されてしまう。太く丈夫であってこそハリや弾力が生まれる。コラーゲンを『育てる』ことが重要だ」と解説した。
この説明に若槻は「育てるって概念なかったです」と驚きを見せ、「コラーゲン自身にも一生があるということですよね」と応じた。石井氏も「そう。一生があるから育てなければ、あっという間になくなってしまう」と同意し、若槻は「育つんですね。子育てと一緒ですね」と比喩で場を和ませた。
さらに原研究員が「もうコラーゲンを増やせばいいという時代は終わったと思ってください」と強調すると、若槻は「終わったんですか？」と反応し、会場から笑いが起きた。「これから増やそうと思っていたんですけど」と戸惑いつつも、「増やすだけでなく育てていく時代」と受け止め、「トレンドにしましょう、私たちで」と語った。
イベントの締めくくりに若槻は「これからはコラーゲンを育てることに注目したい」と述べ、「コラーゲンも子育てと同じ。丁寧にすくすく育てたい」と結んだ。
▲ 若槻千夏