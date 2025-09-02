櫻井翔＆相葉雅紀、宇宙人役「面白かった」 セブン-イレブン新CMで天海祐希はオーナー役【3人コメントあり】
嵐の櫻井翔、相葉雅紀、俳優の天海祐希が、セブン‐イレブン新CMに出演。3日より順次放送開始となる。
【メイキング写真】真剣に話す櫻井翔を笑顔で見つめる相葉雅紀
新CMのイメージキャラクターに櫻井、相葉、同店のオーナー役として天海が出演する。「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇（北海道限定）の3種。
櫻井と相葉は地球にやってきた宇宙人役、天海は2人と出会う店舗のオーナー役。「宇宙人あらわる」篇は、地球に降り立った2人の宇宙人がオーナーと出会い、同店で働き始めるまでのストーリーが描かれる。
「宇宙人もびっくり」篇は、実際にバイトとして働き始めた宇宙人の2人が、同店のおむすびのおいしさに触れ、驚きのリアクションを見せる様子にオーナーがツッコミをいれるというコミカルで温かみのあるやりとりが描かれる。
「宇宙人もホワホワ」篇は、店舗でできたてのベーカリーが味わえることに驚き、ベーカリー商品に魅了されている様子が印象的なシーンとなっている。
撮影では、櫻井と相葉が宇宙人役に挑戦。楽しそうな掛け合いが多く見られ、カメラが回っていない時も普段通りのテンションで会話する姿に、現場は和やかな雰囲気に包まれた。2人同時の音声録音では、櫻井の「せーの！」の合図で声を合わせ、タイミングを一発で揃える見事なコンビネーションを披露した。
天海は制服姿で登場。表情や言い方の違うパターンを次々と提案し、ノリノリで撮影を進行した。カットがOKになるとカメラに向かってOKポーズを見せるなど、その明るさで現場を盛り上げていた。神様役のシーンではきらびやかな衣装で撮影。髪飾りの角の数がセブン‐イレブン（上の段が7個と下の段が11個）になっていることを説明し、大きな拍手が沸き起こった。
なお3人を起用した新CMが3日より放送開始。「宇宙人あらわる」「宇宙人もびっくり」「宇宙人もホワホワ」の3種で、「宇宙人あらわる」篇が3日から。「宇宙人もびっくり」篇が9日から、「宇宙人もホワホワ」篇（北海道のみ）が17日から放送される。
■櫻井翔、相葉雅紀、インタビュー
――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
（櫻井）始まる前がやっぱり面白かったですね。「今日は宇宙人になってもらいます」とご説明いただいたんですけれども、まさか私たちも宇宙人になれる日が来ると思っていなかったので。
（相葉）うれしいですね、なりたかったので！
（櫻井）独特な夢の持ち主だね(笑) 今までもないんじゃないですか？宇宙人役ってあった？
（相葉）宇宙人に遭遇する役はあっても宇宙人の方の役はないよね。
（櫻井）僕は宇宙人役をやっているっていう役はあったんですけど、宇宙人役は初めてでした。何よりいつも目にする（セブン‐イレブンの）ユニフォームうれしいです。
（相葉）セブン‐イレブンさん、物心ついた時からお世話になっているんじゃないかな。7時に始まって11時に終わるときからお世話になってます。
（櫻井）一番最初のCMを見てもらって、ここからのストーリーを楽しみにしてもらいたいなと。
（相葉）我々も楽しみにしてます。
（櫻井）我々ってやっぱり宇宙人だから？(笑) もう物にしてますね。
――今回のCMが「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」とセブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感をコンセプトに描いています。櫻井さん、相葉さんがそれぞれ”コンビニにあったらいいな“と思うものがあれば教えて下さい。
（櫻井）逆にないものってあるんですかね、全てが揃うというイメージですけど。この間あって感動したのは、レジの横でのドーナツです。ちょっと最近ドーナツにハマってまして。お店で揚げてお砂糖をかけて提供してくださるというドーナツで、めちゃくちゃ美味しかったです。レジ横って唐揚げとかチキンとかのイメージだったので、その場でのドーナツっていうのは感動しました。限られた店舗で遭遇できたことも嬉しかったです。
（相葉）全店舗にあったらいいなってことだね。
（櫻井）そうなんですよ、今ちょうど（全店舗にあったらと）思ってました(笑)
（相葉）ないものないし、ちょっと買ってそこですぐに食べられるセブン‐イレブンの良さがあるじゃないですか。だからもうちょっとゆっくりしていきたいなっていうのがあるので、マッサージチェアとかベッドとか！
（櫻井）柔軟な発想だね(笑)
（相葉）もう家のように使いたい。そうしたらもっと長居するかもしれない(笑)
（櫻井）いいですね。色々な過ごし方のご提案ですね。
――櫻井さん、相葉さんが普段ご自身がコンビニでよく買う定番商品は何ですか。
（櫻井）ドラマの撮影の時の朝は、サンドイッチとヨーグルトとゆで卵のセットで、ちょっと意外なところでいうと、ほぼ必ず買うのが羊羹なんですよ。小腹が空いたときにちょっと食べるのにすごく良くて、撮影中に休む時間もなかなか限られるので、お腹鳴っちゃったりとかするからお守り代わりに羊羹を必ず持っています。
（相葉）僕も朝はサンドイッチやおにぎりとお茶とかを買っています。帰りは車の移動時間がもったいないから、コンビニでソーダ水・お酒・氷を買って、持ってきたタンブラーに入れてお酒をつくって帰るというのが僕の定番スタイルです。
――今回の「旨さ相盛おむすび」の感想をお願いいたします。
（櫻井）鮭とすじこが美味しかったです。奇跡的に、鮭とすじこを買うことが本当に多いんですけど、まさに相盛になっていたから感動しました。僕の中では最強コラボレーションで、ここが1つになっているのかという感動がありましたね。美味しかったです。
（相葉）あと相盛は、2個は多いけどどちらか迷っているときに選ぶのに最高なんですよ。ご飯もちょっと多めになっているし、ボリューミーだし。僕は、定番の高菜と明太が最高でしたね。あと卵とそぼろのおにぎりの、卵の絶妙な感じがすごい。
（櫻井）ちょっと割って染み込ませて、卵ご飯にしちゃいたくなっちゃうね。
（相葉）楽しんでますね〜。今日初めて食べたんでしょ？
（櫻井）上級者コースで(笑)
――CMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
（櫻井）今回のCM、とあるセブン‐イレブンのお店を舞台に不思議なアルバイト役を演じています。ぜひこれからのシリーズ展開にご期待ください。
（相葉）9月9日から発売予定の旨さ相盛おむすび、味もボリュームも大満足でした。お近くの店舗でぜひお手に取ってみてください。
■天海祐希、インタビュー
――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
神様の衣装は神々しく、頭は重かったですが、飾りを丁寧に作ってくださっていたので、きらびやかにやらせていただきました。そしてセブンの制服を着用して、身の引き締まる思いです。普段着れないので嬉しいですし、役柄でもコンビニで働くことはありましても、店長はなかなかないので、輝かしい気持ちでオーナーという名札をつけさせていただきました。
――今回のCMが「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」とセブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感をコンセプトに描いています。天海さんが”コンビニにあったらいいな“と思うものがあれば教えて下さい。
もう全て揃っているので「なにかあります」ですよ。帰り道に(コンビニが)あるとどうしても寄ってしまうんですよ。「何か、あれまだあったかな？」と思いながら買ってしまったり、新しい商品があるとつい買ってしまいますね。やっぱりすぐそばにいてくれる存在で安心しますよね。私はセブン‐イレブンをチョイスしていて、アプリもいれてポイントを貯めているので、今回お声がけいただけて、私の愛が通じたのかなと思いながらうれしかったです。
――CMでは、相盛おむすびの贅沢な具材に櫻井さん・相葉さんが舌鼓するシーンがありますが、最近天海さんがつい贅沢してしまったなというエピソードを教えて下さい。
ちょっとしたときに自分へのご褒美でアイスを買って帰るんですよ。いつも家にアイスを常備しているのですが、「今日はいいかな」っていうときに夜中でも食べます。昨日は新しく出ていた、いかの甘いタレのおにぎり（せいろ蒸し いか飯おこわおむすび）を「この間まで見たことがないぞ」と思って買っちゃいました。美味しくてハマりました。
――CMではバイト辞める子を送り出すシーンがありますが、最近あった出会いや別れのエピソードがあれば教えてください。
現場でご一緒させていただく方、皆さん出会いですし、私たち舞台も映画もドラマも新しくメンバーになったり、新しい座組になったりするとそこからしばらくお仕事が続くので、素敵な出会いになるだろうなと思ったり、みんなで協力して良いものをつくっていきたいなと思っています。
イカのおにぎりも出会いですよね。おにぎりがいくつか並んでいるところで「これは見たことがない！」と思って、ガッと掴んでいましたから。
――CMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
今回のCMでは、とあるセブン‐イレブンのオーナー役に扮しています。ひょんなことからアルバイトとして働き始める櫻井さん、相葉さんとのコミカルなやりとりにぜひご注目ください。
【メイキング写真】真剣に話す櫻井翔を笑顔で見つめる相葉雅紀
新CMのイメージキャラクターに櫻井、相葉、同店のオーナー役として天海が出演する。「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇（北海道限定）の3種。
櫻井と相葉は地球にやってきた宇宙人役、天海は2人と出会う店舗のオーナー役。「宇宙人あらわる」篇は、地球に降り立った2人の宇宙人がオーナーと出会い、同店で働き始めるまでのストーリーが描かれる。
「宇宙人もホワホワ」篇は、店舗でできたてのベーカリーが味わえることに驚き、ベーカリー商品に魅了されている様子が印象的なシーンとなっている。
撮影では、櫻井と相葉が宇宙人役に挑戦。楽しそうな掛け合いが多く見られ、カメラが回っていない時も普段通りのテンションで会話する姿に、現場は和やかな雰囲気に包まれた。2人同時の音声録音では、櫻井の「せーの！」の合図で声を合わせ、タイミングを一発で揃える見事なコンビネーションを披露した。
天海は制服姿で登場。表情や言い方の違うパターンを次々と提案し、ノリノリで撮影を進行した。カットがOKになるとカメラに向かってOKポーズを見せるなど、その明るさで現場を盛り上げていた。神様役のシーンではきらびやかな衣装で撮影。髪飾りの角の数がセブン‐イレブン（上の段が7個と下の段が11個）になっていることを説明し、大きな拍手が沸き起こった。
なお3人を起用した新CMが3日より放送開始。「宇宙人あらわる」「宇宙人もびっくり」「宇宙人もホワホワ」の3種で、「宇宙人あらわる」篇が3日から。「宇宙人もびっくり」篇が9日から、「宇宙人もホワホワ」篇（北海道のみ）が17日から放送される。
■櫻井翔、相葉雅紀、インタビュー
――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
（櫻井）始まる前がやっぱり面白かったですね。「今日は宇宙人になってもらいます」とご説明いただいたんですけれども、まさか私たちも宇宙人になれる日が来ると思っていなかったので。
（相葉）うれしいですね、なりたかったので！
（櫻井）独特な夢の持ち主だね(笑) 今までもないんじゃないですか？宇宙人役ってあった？
（相葉）宇宙人に遭遇する役はあっても宇宙人の方の役はないよね。
（櫻井）僕は宇宙人役をやっているっていう役はあったんですけど、宇宙人役は初めてでした。何よりいつも目にする（セブン‐イレブンの）ユニフォームうれしいです。
（相葉）セブン‐イレブンさん、物心ついた時からお世話になっているんじゃないかな。7時に始まって11時に終わるときからお世話になってます。
（櫻井）一番最初のCMを見てもらって、ここからのストーリーを楽しみにしてもらいたいなと。
（相葉）我々も楽しみにしてます。
（櫻井）我々ってやっぱり宇宙人だから？(笑) もう物にしてますね。
――今回のCMが「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」とセブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感をコンセプトに描いています。櫻井さん、相葉さんがそれぞれ”コンビニにあったらいいな“と思うものがあれば教えて下さい。
（櫻井）逆にないものってあるんですかね、全てが揃うというイメージですけど。この間あって感動したのは、レジの横でのドーナツです。ちょっと最近ドーナツにハマってまして。お店で揚げてお砂糖をかけて提供してくださるというドーナツで、めちゃくちゃ美味しかったです。レジ横って唐揚げとかチキンとかのイメージだったので、その場でのドーナツっていうのは感動しました。限られた店舗で遭遇できたことも嬉しかったです。
（相葉）全店舗にあったらいいなってことだね。
（櫻井）そうなんですよ、今ちょうど（全店舗にあったらと）思ってました(笑)
（相葉）ないものないし、ちょっと買ってそこですぐに食べられるセブン‐イレブンの良さがあるじゃないですか。だからもうちょっとゆっくりしていきたいなっていうのがあるので、マッサージチェアとかベッドとか！
（櫻井）柔軟な発想だね(笑)
（相葉）もう家のように使いたい。そうしたらもっと長居するかもしれない(笑)
（櫻井）いいですね。色々な過ごし方のご提案ですね。
――櫻井さん、相葉さんが普段ご自身がコンビニでよく買う定番商品は何ですか。
（櫻井）ドラマの撮影の時の朝は、サンドイッチとヨーグルトとゆで卵のセットで、ちょっと意外なところでいうと、ほぼ必ず買うのが羊羹なんですよ。小腹が空いたときにちょっと食べるのにすごく良くて、撮影中に休む時間もなかなか限られるので、お腹鳴っちゃったりとかするからお守り代わりに羊羹を必ず持っています。
（相葉）僕も朝はサンドイッチやおにぎりとお茶とかを買っています。帰りは車の移動時間がもったいないから、コンビニでソーダ水・お酒・氷を買って、持ってきたタンブラーに入れてお酒をつくって帰るというのが僕の定番スタイルです。
――今回の「旨さ相盛おむすび」の感想をお願いいたします。
（櫻井）鮭とすじこが美味しかったです。奇跡的に、鮭とすじこを買うことが本当に多いんですけど、まさに相盛になっていたから感動しました。僕の中では最強コラボレーションで、ここが1つになっているのかという感動がありましたね。美味しかったです。
（相葉）あと相盛は、2個は多いけどどちらか迷っているときに選ぶのに最高なんですよ。ご飯もちょっと多めになっているし、ボリューミーだし。僕は、定番の高菜と明太が最高でしたね。あと卵とそぼろのおにぎりの、卵の絶妙な感じがすごい。
（櫻井）ちょっと割って染み込ませて、卵ご飯にしちゃいたくなっちゃうね。
（相葉）楽しんでますね〜。今日初めて食べたんでしょ？
（櫻井）上級者コースで(笑)
――CMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
（櫻井）今回のCM、とあるセブン‐イレブンのお店を舞台に不思議なアルバイト役を演じています。ぜひこれからのシリーズ展開にご期待ください。
（相葉）9月9日から発売予定の旨さ相盛おむすび、味もボリュームも大満足でした。お近くの店舗でぜひお手に取ってみてください。
■天海祐希、インタビュー
――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
神様の衣装は神々しく、頭は重かったですが、飾りを丁寧に作ってくださっていたので、きらびやかにやらせていただきました。そしてセブンの制服を着用して、身の引き締まる思いです。普段着れないので嬉しいですし、役柄でもコンビニで働くことはありましても、店長はなかなかないので、輝かしい気持ちでオーナーという名札をつけさせていただきました。
――今回のCMが「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」とセブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感をコンセプトに描いています。天海さんが”コンビニにあったらいいな“と思うものがあれば教えて下さい。
もう全て揃っているので「なにかあります」ですよ。帰り道に(コンビニが)あるとどうしても寄ってしまうんですよ。「何か、あれまだあったかな？」と思いながら買ってしまったり、新しい商品があるとつい買ってしまいますね。やっぱりすぐそばにいてくれる存在で安心しますよね。私はセブン‐イレブンをチョイスしていて、アプリもいれてポイントを貯めているので、今回お声がけいただけて、私の愛が通じたのかなと思いながらうれしかったです。
――CMでは、相盛おむすびの贅沢な具材に櫻井さん・相葉さんが舌鼓するシーンがありますが、最近天海さんがつい贅沢してしまったなというエピソードを教えて下さい。
ちょっとしたときに自分へのご褒美でアイスを買って帰るんですよ。いつも家にアイスを常備しているのですが、「今日はいいかな」っていうときに夜中でも食べます。昨日は新しく出ていた、いかの甘いタレのおにぎり（せいろ蒸し いか飯おこわおむすび）を「この間まで見たことがないぞ」と思って買っちゃいました。美味しくてハマりました。
――CMではバイト辞める子を送り出すシーンがありますが、最近あった出会いや別れのエピソードがあれば教えてください。
現場でご一緒させていただく方、皆さん出会いですし、私たち舞台も映画もドラマも新しくメンバーになったり、新しい座組になったりするとそこからしばらくお仕事が続くので、素敵な出会いになるだろうなと思ったり、みんなで協力して良いものをつくっていきたいなと思っています。
イカのおにぎりも出会いですよね。おにぎりがいくつか並んでいるところで「これは見たことがない！」と思って、ガッと掴んでいましたから。
――CMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
今回のCMでは、とあるセブン‐イレブンのオーナー役に扮しています。ひょんなことからアルバイトとして働き始める櫻井さん、相葉さんとのコミカルなやりとりにぜひご注目ください。