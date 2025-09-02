櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希が登場、セブン-イレブンの新ビジュアル解禁
嵐の櫻井翔、相葉雅紀、俳優の天海祐希がセブン‐イレブンの新広告コミュニケーションに起用され、新ビジュアルがきょう2日、解禁となった。
【メイキング写真】真剣に話す櫻井翔を笑顔で見つめる相葉雅紀
同社は新たなコンセプトとして、新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」を掲げ、新ビジュアルに3人を起用した。
同社は3人の起用について。「櫻井翔さん、相葉雅紀さんは国民的な人気を誇りながらも、俳優、キャスターや番組のMCなど幅広いフィールドに挑戦し続けるお二人の姿が、これからのセブン‐イレブンの改革の想いや姿勢に合致したこと、また天海祐希さんは、セブン‐イレブンのユーザーとして日頃からご愛用いただいており、よくセブン‐イレブンを知っているお一人として、本プロジェクトを盛り上げていただけると思い、起用するに至りました」と説明した。
なお3人を起用した新CMが3日より放送開始。「宇宙人あらわる」「宇宙人もびっくり」「宇宙人もホワホワ」の3種で、「宇宙人あらわる」篇が3日から。「宇宙人もびっくり」篇が9日から、「宇宙人もホワホワ」篇（北海道のみ）が17日から放送される。
【メイキング写真】真剣に話す櫻井翔を笑顔で見つめる相葉雅紀
同社は新たなコンセプトとして、新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」を掲げ、新ビジュアルに3人を起用した。
同社は3人の起用について。「櫻井翔さん、相葉雅紀さんは国民的な人気を誇りながらも、俳優、キャスターや番組のMCなど幅広いフィールドに挑戦し続けるお二人の姿が、これからのセブン‐イレブンの改革の想いや姿勢に合致したこと、また天海祐希さんは、セブン‐イレブンのユーザーとして日頃からご愛用いただいており、よくセブン‐イレブンを知っているお一人として、本プロジェクトを盛り上げていただけると思い、起用するに至りました」と説明した。
なお3人を起用した新CMが3日より放送開始。「宇宙人あらわる」「宇宙人もびっくり」「宇宙人もホワホワ」の3種で、「宇宙人あらわる」篇が3日から。「宇宙人もびっくり」篇が9日から、「宇宙人もホワホワ」篇（北海道のみ）が17日から放送される。