櫻井翔＆相葉雅紀、新CMで“宇宙人役”に苦戦「セリフすら発してない」
5人組グループ・嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会』に新イメージキャラクターとして登壇した。
【写真】和やかな雰囲気！笑顔を見せる相葉雅紀＆櫻井翔
新テレビCMでは櫻井、相葉が宇宙人役、俳優の天海祐希がセブン-イレブンのオーナー役としてコミカルな内容を展開している。
冒頭から、櫻井は「昨晩も生放送のあと、セブン-イレブンに立ち寄って、晩酌のおともを買って気持ちを高めました」とやる気十分。相葉は「うれしかったのはCMの撮影で制服を着れたこと。めちゃくちゃテンションがあがりました」と嬉々として明かした。
撮影前に「今回、宇宙人になってもらいます」と説明を受けたという櫻井が「世界観は独特でおもしろい」とすれば相葉は「商品を食べておいしいとか伝えることは一切なかった」と苦笑。CMでは、ほぼ宇宙語やリアクションが主だったそうで櫻井は「セリフすら発してない。（宇宙人語は）難しかったですよね。監督から『ちょっと人間っぽいね』と言われたり…宇宙人ぽさを表現するのが苦労しました」と裏話を明かした。
また、印象的なシーンについて 櫻井は「相葉くんがベーカリーの前で“ほわほわ〜”ってやる顔がすきです。相葉くんがひとりのシーンで僕はモニターで見ていたのでそれが印象深いです。（見ていて）ほわほわしました」と仲良しぶりをみせると相葉は「うれしいです」とはにかんだ。
今後のCMの展開については櫻井が「徐々に言葉を覚え、触れ合うことによっては日本語ではないかも？どんな成長をするのか」と想像すれば相葉は「どっちがバイトリーダーになるのか」とニヤリ。櫻井「対決ですね（笑）」と笑い合っていた。
この日は“規格外”な大きさのネームプレートが2人に贈呈。相葉は「絶対つけます！」と約束していた。新テレビCM「宇宙人あらわる」篇。「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇は9月3日より順次放送開始。
