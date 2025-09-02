カーデよりこっちかも！【GUセール】 秋本番まで使える♡「高見えジャケット」

持っていると、オールシーズン何かと使える羽織りもの。今買うなら、秋本番にも着られるものが欲しいと思っている人も多いはず。【GU（ジーユー）】では、秋まで使えそうなジャケットが早くも値下げされているようです。さまざまなシーンで着回しがききそうなジャケットは、カーディガンより活躍するかも。今回はGUから、お値下げされた「高見えジャケット」をご紹介します。

カーディガンより頼れる高見えジャケット

【GU】「ライトウェイトテーラードジャケットZ」\2,990（税込・セール価格）

公式サイトによると、「清涼感のある素材でさらっと羽織れる」というジャケット。ゆったりシルエットですが、テーラードカラーによりきちんと感があり高見えしそう。今の時期はタンクトップやTシャツにサラッと羽織って、日差しやクーラー対策に。秋には長袖をインしてと、ロングシーズン活躍が見込めます。カラーはダークグレーとオリーブの2色。秋本番を迎えても重宝しそうなカラー展開です。オンオフ問わずさまざまなシーンでの活躍が、期待できそう。

甘辛ミックスのフェミニンコーデ

GUスタッフのMikotoさんは、これから注目を集めそうなキュロットと合わせたフェミニンコーデを披露。ちらりと覗く花柄キャミソールの、深みのあるイエローがほんのり秋を香らせ、可憐なアクセントに。ゆるっとジャケットを羽織ることで抜け感がでており、大人可愛い着こなしです。スタッズ付きのひと癖ある黒シューズでスパイスをきかせ、ワンランク上のおしゃれコーデに仕上がっています。

シンプルコーデに抜け感をプラス

白Tシャツとジーンズのカジュアルコーデに、テーラードジャケットをオン。バレルレッグジーンズで今どき感をプラスしつつ、ジャケットの袖をクシュっとたくし上げて抜け感を出し、洗練された印象に。シンプルな着こなしにプラスするだけでグッと見違えるジャケットは、お値下げ中の今、早めにゲットしておきたいところ。小物は黒で統一して引き締め、バランスよくまとめるとGOOD。

シックに大人の余裕を醸し出す

ダークトーンでまとめたシックなコーデ。ジャケットとワイドパンツの落ち感が縦長ラインを強調し、スタイルアップ効果も期待できそう。ビスチェのボタンがアクセントになり、ほんのりモードな雰囲気を添えています。黒のパンプスを合わせることで大人っぽさと上品さが増し、落ち着いた大人の余裕を醸し出すスタイルに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H