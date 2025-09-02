ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > Salesforce、製造業向けAIエージェント「Agentforce for Manufacturi… Salesforce、製造業向けAIエージェント「Agentforce for Manufacturing」発表 Salesforce、製造業向けAIエージェント「Agentforce for Manufacturing」発表 2025年9月2日 9時15分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 米国Salesforceは、製造業向けAIエージェント「Agentforce for Manufacturing」を発表した。同サービスは、業務最適化、営業チーム支援、サービス向上を実現する役割ベースのAIエージェントの事前作成済みのテンプレートを提供する。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト セールスフォース、AIエージェントプラットフォームの最新版「Agentforce 3」国内提供 Salesforce、AIエージェント「Agentforce for Sales」の2つの新機能を紹介 Salesforce、約1兆円でInformaticaを買収