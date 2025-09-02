嵐の櫻井翔（43）と相葉雅紀（42）が2日、都内で「セブン−イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に出席した。

2人は3日から順次放映される新テレビCMに、女優の天海祐希（58）と出演。櫻井と相葉演じる地球に降り立った宇宙人が、天海演じるセブン−イレブンのオーナーと出会い、コンビニで働きながら成長する姿が描かれる。

櫻井と相葉の2人での撮影は久しぶり。最近も会う機会はあったが、現場では多く会話を交わしたという。とりとめのない近況報告もあり、櫻井は「ほぼ同じ時期にパスポートの更新をした」と明かし、相葉は「10年前にとって今年だから、また10年後も一緒だね！」と以心伝心だった。

現場では嵐の曲かけて、テンション上げながら撮影に入ったという。櫻井は「宣伝じゃないんですけど、『ウラ嵐マニア』っていうアルバムがあって、カップリング曲が集まったアルバムなんですけど、それを1曲ずつ聞きながら。思い出を語ってました」、相葉は「一緒に嵐の曲を聴くと楽しいなと思いました。5人だと申し訳なくてかけれないんですけど、翔ちゃんと一緒なら『まあいいか』と思って」と、嵐の曲が撮影の原動力にもなった。

タッグを組んだ互いの印象についてもトーク。相葉は「撮影に入ったらスイッチ変わるのでやっぱりすごいなと思いました」、櫻井は「基本リアクションのお芝居なんですけど、自分と全く違う表現を相葉君がするのでプロだなと」と褒め合い。宇宙人という斬新な設定の役柄について、櫻井は「監督から『すみません、人間ぽいんで』って言われたり。宇宙人ぽさを表現するのが苦労したところでした」と回想。相葉は「セブン−イレブンの制服を着れてめちゃくちゃテンションが上がりました」と笑顔を浮かべ、「どちらがバイトリーダーになるのか注目です」とアピールした。

嵐は今年5月に、来春に開催するコンサートツアーに向けて再始動し、同ツアー終了をもって解散することを発表している。