米国では、9月の第1月曜日は労働者の功績を称える「レーバーデイ（Labor Day）」にあたります。このレーバーデイが明けると、トレードが本格化し、相場が一方向に大きく動き出す傾向があります。8月の米ドル／円は「雇用統計ショック」によって急落したものの、その後は方向感に乏しい展開が続いたことから、方向感が出やすいとされるレーバーデイ明けの動きには注目が集まります。マネックス証券チーフFXコンサルタント・吉田恒氏が、8月の米ドル相場を振り返りながら、今月の市場展開について解説します。

9月の「FX投資戦略」ポイント

＜ポイント＞

・8月の米ドル／円は早々に「雇用統計ショック」で急落したものの、その後は方向感のない小動きに終始した。

・ただ日米の金融政策の違いから日米の金利差は縮小方向と考えられ、この数ヵ月の円売りの中心のひとつとみられたヘッジファンドが円買い再開に転じた可能性もあることから、方向性が出るなら米ドル安・円高か。

・9月の米ドル／円予想レンジは143〜148.5円。（第2週予想は最後をご参照ください）。

「雇用統計ショック」後は小動きに終始した8月

8月の米ドル／円は、150円台と3月末以来の高値圏でスタートしました。しかし、1日に発表された米雇用統計を受けて労働市場が急悪化していた可能性が浮上し、米利下げの早期再開観測から米金利が大きく低下すると、一転して米ドル／円も急落し、「雇用統計ショック」となりました（図表1参照）。

［図表1］米ドル／円の日足チャート（2025年3月〜） 出所：マネックストレーダーFX

ただしその後は米ドル／円も下げ渋り、147円台中心の方向感の乏しい展開が続きました。これは「雇用統計ショック」で急落した米国株がすぐに反発に転じたことが影響したと考えられます。

景気の先行指標でもある株価が最高値圏で推移するなかで、早期利下げ再開についても慎重な見方が出てきた可能性があります。

［図表2］ナスダック総合指数（2025年6月〜） 出所：マネックス証券「分析チャート」

こうした状況のなかで注目を集めたのが、ジャクソンホール会議におけるパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の講演です。その内容からは、9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で利下げが行われる可能性が示唆されたと受け止められました。

ただし、それが連続利下げの始まりとなるかどうかは依然として不透明であり、その不確実性が米ドル／円の方向感が乏しい状況が長引いた要因となったのではないでしょうか。

日米金利差縮小にもかかわらず、ドル円が“下げ渋った”ワケ

「雇用統計ショック」のあとは、146円半ば〜148円半ばといった2円程度の狭いレンジが中心の方向感のない展開が続いた8月の米ドル／円。しかし、日米の金利差（米ドル優位・円劣位）からすると、もう少し米ドル安・円高となっていてもおかしくありませんでした（図表3参照）。

ではなぜ、日米の金利差が縮小しているにもかかわらず、米ドル／円が下げ渋ったのでしょうか。

［図表3］米ドル／円と日米2年債利回り差の推移（2025年7月〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

根強い米ドル買い・円売りが行われた理由のひとつに、記録的に拡大していたヘッジファンドによる米ドル売り・円買いポジションの縮小があります。

CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円買い越し・米ドル売り越しは、4月末には18万枚近くと、それまでの最高を大きく上回る規模に拡大しましたが、8月中旬には7万枚台まで縮小しました（図表4参照）。8月はじめにかけて150円まで米ドル高・円安に戻すなかで、米ドル売り・円買いポジションの損失拡大を回避する必要性があったのではないでしょうか。

［図表4］CFTC統計の投機筋の円ポジション（2022年1月〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

ただし、こうした動きは8月中旬でひと段落したようです。投機筋の円買い越し・米ドル売り越しは、先週にかけて小幅ながら2週連続で増加しています。これをみると、ヘッジファンドは円買いポジション縮小にともなう円売りから、円買い再開に転換した可能性がありそうです。

2月の状況と酷似…「会談後」の金利上昇と円買い積極化

8月中旬に報道されたあるインタビューのなかで、ベッセント財務長官は、「最近植田日銀総裁と話した」ことを明かしたうえで、「日銀はインフレ対策で後手に回っているかもしれない」、「日銀は利上げすべきだ」などと発言しました。そしてこのころから、米金利の低下を尻目に日本の金利の上昇傾向が目立つようになりました（図表5参照）。

［図表5］日米の10年債利回りの推移（2025年7月〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

実は似たようなことが、今年2月にも起こっています。ベッセント長官と植田総裁の電話会談があったとされる2月はじめから日米の金利差縮小に沿う形で米ドル安・円高が広がると、それに連れるようにヘッジファンドが米ドル売り・円買い拡大に動きました（図表6参照）。

［図表6］CFTC統計の投機筋の円ポジションと米ドル／円（2025年1月〜） 出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

このように、ベッセント・植田会談後からの日本の金利上昇、そしてヘッジファンドの円買い積極化といった動きは、今回はまだ顕著な円高には至っていないものの、2〜3月にかけてみられた現象と重なります。

したがって、トランプ政権の150円を超える円安阻止や、円高誘導の再開といった可能性も注目されるところです。

それにしても、ここ2〜3ヵ月、米ドル買い・円売りの中心的な担い手だったヘッジファンドがその動きをひと段落させたとすれば、米ドル／円の下げ渋りを引き起こしているのはいったい誰なのでしょうか。

日米金利差は縮小しているものの、2年債利回りの差では依然として円が2％以上劣位にあり、円売りに有利な状況に変わりありません。そのため、ヘッジファンド以外の投機筋や日本のFXトレーダーによる積極的な円売り姿勢は継続していると考えられます。

「レーバーデイ」明け、“円高再燃”の可能性

9月の米ドル／円予想レンジは「143〜148.5円」

9月のレーバーデイ明けは、実質的な夏期休暇明けでトレードを本格化することにより相場が一方向に大きく動き出す傾向にあります。

米国は利下げ、日本は利上げといった具合に日米の金融政策の方向性が逆向きで日米金利差縮小が見込まれるなかで、米ドル／円の「下げ渋り」が終わり、米ドル安・円高が再燃するか、それがこの9月の焦点ということではないでしょうか。

以上から、9月の米ドル／円はこの間続いてきた146円半ば〜148円半ば中心のレンジを米ドル安・円高方向へブレークする展開を予想します。このため9月の米ドル／円予想レンジは143〜148.5円で想定します。

9月第1週は、5日発表の「8月米雇用統計」に注目

9月第1週の最大の焦点は、やはり5日の米8月雇用統計発表でしょう。前回は、過去分のNFP（非農業部門雇用者数）の大幅な下方修正により、予想以上に米労働市場が急悪化していた可能性が浮上し、米国株・米金利・米ドルが急落する「雇用統計ショック」となりました。

その後のパウエル議長の「ジャクソンホール発言」などから、今回の結果がどうであれ9月FOMCにおける利下げの可能性が変わることはなさそうですが、結果しだいでそれが0.5％以上の大幅利下げになるか、さらに連続利下げの始まりになるかなどを左右することになるでしょう。

以上の点を踏まえると、雇用統計が米ドル安・円高を示唆する内容となった場合、その影響は大きいと考えられます。こうした背景から、今週の米ドル／円の予想レンジは「145円〜148.5円」とします。

吉田 恒

マネックス証券

チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティFX学長

※本連載に記載された情報に関しては万全を期していますが、内容を保証するものではありません。また、本連載の内容は筆者の個人的な見解を示したものであり、筆者が所属する機関、組織、グループ等の意見を反映したものではありません。本連載の情報を利用した結果による損害、損失についても、筆者ならびに本連載制作関係者は一切の責任を負いません。投資の判断はご自身の責任でお願いいたします。