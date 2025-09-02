【万博速報】９月１日（月）の来場者数は１３．８万人残り４１日空いている日はあるのか…９月１９〜２９日は「混雑しない日」が無い予想

開幕から１４３日目となった大阪・関西万博。



きょう９月２日も午前９時前から会場東ゲートの前には入場を待つ人たちの列が形成されていました。



博覧会協会によりますと、２日の会場内の混雑は「平常通り」だということです。



■いよいよ終盤に突入９月初日の来場者数は？



午前９時半ごろに発表された速報値によりますと、きのう９月１日（月）の万博の来場者数は１３万８０００万人でした。関係者パスで入場した人を除いた一般来場者数は約１２万人となりました。





これまで最も来場者数が多かったのは８月３０日（土）で、関係者を除いて１８万７４４９人が来場したということです。「夏パス」の終了前の“駆け込み”で来場した人が多かったとみられています。９月初日は８月最後の土日と比べて混雑状況が落ち着いた日となっていたようです。１日の時点で累計の一般来場者数は１６８５万人を超えています。また、博覧会協会は１日の会見で、速報値でチケットの累計販売枚数が２０００万枚を超えていると明らかにしました。■万博終了まであと４１日…９月１９〜２９日は混雑「平常」予想の日なし９月に入り、１０月１３日の閉幕日が迫ってきた大阪・関西万博。この先は土日を中心に、「大変混雑」する予想が目立っています。▼大変混雑：９月６日（土）、１３日（土）、１４日（日）、２０日（土）、２１日（日）、２２日（月）、２７日（土）▼混雑：９月５日（金）、７日（日）、１５日（月）、２３日（火）、２６日（金）、２８日（日）▼やや混雑：９月４日（木）、１２日（金）、１９日（金）、２４日（水）、２５日（木）、２９日（月）９月１９日（金）以降、混雑予想が「平常」の日はありません。博覧会協会によりますと、会期の終盤は混雑のため希望の日時の入場が困難になることが予想されるということです。そのため、協会は比較的余裕のある９月上旬や平日の来場を呼びかけています。