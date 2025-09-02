食欲の秋、学びの秋におすすめ♪ABCクッキングスタジオの気になるレッスン
ABCクッキングスタジオでどんなことが学べるの？
ABCクッキングスタジオは、会員数世界約170万人の、料理・パン・ケーキが学べる料理教室です。（※）
「世界中に笑顔のあふれる食卓を」を企業理念に、「手作りの食」の大切さと楽しさをお届けしています。
今回は、スタジオの様子や秋におすすめのレッスンをご紹介します！
※2025年4月時点での会員数です。
友だちと一緒に体験レッスンも！
生徒さんの紹介だと、体験レッスンがなんと0円！ 「とろ〜りチーズの煮込みハンバーグ＆手作りパン」の体験レッスンに参加して、お友だちと通うのも♪
お友だちと一緒にスケジュールを合わせて通ったり、自分の好きな時間で自由に受講できるのも嬉しいですよね。
秋のティータイムに♪はちみつモンブラン
なんと9・10月限定でABCはじめての方は0円で体験レッスンが受けられます！ 9・10月限定のディズニーの人気キャラクター、『くまのプーさん』デザインのスリーブを巻いた「はちみつモンブラン」がおすすめ。
はじめて体験レッスンをする方は、今だけ参加費0円で体験できます。
ほんのりビターなココアスポンジにホイップクリームとキャラメルチョコチップを重ね、はちみつが香るかぼちゃクリームをデコレーションしたプーさんカラーのモンブランケーキに仕上げます。
くまのプーさんのかわいいスリーブを巻いて、秋のティーパーティーを楽しめますね♪
※スリーブは先着受講順となります。
お店のような本格派！「クロワッサン」
こちらはブレッドコースのマスタークラスで作れる焼き立ての「クロワッサン」。
計量から2時間で焼き上げることが出来て、サクサク食感はまるでお店の味わい！
バターの香りがふんわり広がり、生地が甘くてとってもおいしいんです。レッスン中に作る際のポイントなどもしっかり習えるので、おうちで作って家族などにもこの焼き立てのおいしさを共有できるのも魅力です。
学び方を選べる！おすすめのレッスン
セルフでチャレンジ！マロンのしっとりベイクケーキ
スタジオで動画を見ながら自分でレッスンを進めるスタイルのレッスンです。材料・器具は全て完備されているため、自宅に調理器具がない方でも最適な環境で自分のペースでレッスンを進めることが可能です。
マロンペーストを練り込んだ生地をしっとりと焼き上げて、なめらかなカスタードクリームを重ねた、ちょっと大人な風味豊かなベイクケーキはプレゼントにぴったり。
自宅でOK！ ヴィーガンのおかずで和のワンプレート
材料が自宅に届き（※1）、購入後すぐに動画とレシピを閲覧できることが特長のレッスンです。
4つあるシリーズのうち、ハーフヴィーガン®レッスン（※2）をご紹介！
毎日のごはんにも、お弁当などにも活用できる「和のヴィーガンおかず」をオンデマンドで学ぶことができます。揚げ物から副菜まで、動物性食材不使用とは思えない見た目も味も大満足なレシピです。
興味はあるけど、何から始めていいかわからない…という人こそ、期間限定価格（※3）のタイミングでぜひ、オンデマンドレッスンを試してみてくださいね。
※1 一部の商品は、動画のみのご提供で材料は届きません。
※2 ハーフヴィーガン®…1日1食、菜食すれば食生活の半分がヴィーガンになるABCクッキングスタジオからの新しい食の提案。おいしくて満足度の高いプラントベースの料理です。
※3期間限定で￥770→￥385（税込）。材料のお届けはありません。
40th Anniversaryキャンペーン！
ABCクッキングスタジオは、11月に創業40周年を迎えます。
感謝の気持ちを込めて、期間限定の入会キャンペーンが開催されます。
2025年9月1日〜10月31日の期間中、体験レッスン当日にご入会いただくと、入会金がなんと100％OFFに！（※1）さらに先着で、選べるキッチン家電のプレゼントもご用意（※2）。このチャンスをお見逃しなく！
※1・2 体験レッスン当日にご入会された方が対象です。
※2 5万円(税込)以上のご契約が対象です。
