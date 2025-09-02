老人ホームを選ぶ際、多くの人が頼りにするランキングや「手厚い介護」という言葉。しかし、その評判の良さが、入居した親の活力を奪い、認知症を招く引き金になることさえあります。なぜ、良かれと思った選択が裏目に出てしまうのでしょうか。本記事では、小菅秀樹氏監修の『伝説の相談員が教える幸せになれる老人ホーム探し』（ホーム社）より、施設のスペックと本人の「相性」を見極める重要性と、後悔しないために本当に確認すべきポイントを詳しく解説します。

「いい老人ホーム」ではなく「合う老人ホーム」を

入居相談にいらっしゃる多くの方が、「いい老人ホームを紹介してほしい」と口にします。ところが、「いい老人ホームとは、具体的にどんなイメージですか」と返すと「ちゃんと介護をしてほしい」くらいしか出てきません。どの老人ホームでも介護サービスは提供しているので、単に「介護さえしてくれればいい」のであればすぐに見つかるはず。しかし、それではミスマッチが生じることがあるのです。

例えばこんなケースがあります。社交的でおしゃべり好きだった女性が、転倒を繰り返して施設へ。手厚い医療体制で安心できるホームへ入居したそうですが、そこは寝たきりの方が多く、おしゃべりできる相手がいませんでした。女性は部屋に閉じこもりがちになり、入居後に、それまではなかった認知症の症状が現れはじめました。

このように、ある人にとっては「医療サービスが手厚い施設」がベストですが、ある人にとっては「お元気な方が多くいる施設」のほうがいいことも。また、落ち着いた雰囲気の施設が適した方もいれば、イベントが多く活気のある環境が向いている方もいるでしょう。

掲載されるランキングはあくまで最低限の参考に。どんな暮らしを望むか、主体的な軸をもって探そう！

まず把握しておきたい情報をチェックしよう

「合う老人ホーム」を見つけるために、まずは、入居する方の介護度、持病、必要な医療的ケアを必ず把握しましょう。さらに、性格や趣味嗜し好こうも考慮に入れるといいでしょう。例えば、散歩が好きなら「外出などの個別対応を柔軟にしてくれる」施設。歌が好きなら「趣味のカラオケが続けられる」、おしゃべり好きなら「お元気な入居者が多く交流も盛んな」施設。認知症の症状でお困りの場合は「認知症ケアを得意としている」、医療面で安心を得たい場合は「クリニック併設で主治医が近くにいる」施設……といったぐあいです。入居する方がどんな生活を望むのか、まずは書き出してみましょう。

［図表1］チェックリスト 出所：『伝説の相談員が教える幸せになれる老人ホーム探し』（ホーム社）より引用

そもそも「介護度」とは？

介護度とは、介護が必要なレベルを数値化したもので、「自立、要支援1・2、要介護1〜5」の8段階に分けられます。在宅介護でも施設介護でも、保険適用で介護サービスを利用するには、この要支援・要介護の認定が必要です。

出所：『伝説の相談員が教える幸せになれる老人ホーム探し』（ホーム社）より引用

要介護認定の結果が通知されるまでの流れは、次の通りです。

1．本人または家族などが、役所の介護保険課または地域包括支援センターへ申請書を提出

2．本人のもとへ、委託職員が訪問し身体状態や生活状況の聞き取り調査を行う

3．訪問調査結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行う

4．介護認定審査会による二次判定を行う。要介護度が決定する

5．本人または家族のもとへ結果の通知

小菅 秀樹

LIFULL介護

編集長