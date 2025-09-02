米オレゴン州上空に現れたオーロラ＝２０２４年５月/Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images/FILE

（ＣＮＮ）太陽で発生した強い磁気嵐の影響で、米国や英国など北半球の広い範囲でオーロラが観測できるかもしれない。

磁気嵐は米国時間の１日夕刻にかけて地球に到達する見通しで、米海洋大気局（ＮＯＡＡ）宇宙天気予報センターによると、米国では北部の州だけでなく、中西部の州でもオーロラが観測できる可能性がある。

磁気嵐の規模は最弱のＧ１から最強のＧ５まで５段階で評価されており、１日夜の早い時間帯の予想は中程度のＧ２〜Ｇ３レベル。英気象庁によると、２日午前にかけては異例のＧ４に達する可能性もある。

この影響で、米西部のオレゴン州北部から、中部のアイダホ、ワイオミング、ネブラスカ、アイオワ、イリノイの各州、さらにはニューヨーク州北部や北東部の州など幅広い地域でオーロラが現れる可能性がある。

英国でも、もし夜空が晴れていて雲がなければ、広い範囲で写真機材がなくてもオーロラが見える可能性もある。ただし所によっては月の明るさでオーロラが見えにくい場所があるかもしれない。

オーロラを発生させるコロナ質量放出（ＣＭＥ）は８月３０日に発生。プラズマと呼ばれる電離ガスの巨大な雲と磁場が、推定時速約３２０万キロの速度で太陽から宇宙空間に放出された。

この磁気嵐が米国時間の９月１日夕刻に地球に到達し、米東部時間の２日午前２時〜５時ごろにピークを迎える。