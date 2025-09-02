スープストックトーキョーが贈る♡敬老の日と秋限定スープギフト

季節の訪れとともに、大切な人へ「ありがとう」を贈りたくなる瞬間があります。今年の秋、スープストックトーキョーから登場するのは、素材の旨味をぎゅっと閉じ込めた冷凍スープギフト。敬老の日や秋の贈りものにぴったりのラインナップで、食べやすさに配慮したやさしい味わいから、季節野菜を使った彩り豊かなメニューまで幅広く揃います。離れていても心が近づく、温かな贈りものです。

敬老の日限定セットで伝える想い

2025年9月1日(月)～9月15日(月祝)まで販売される「敬老の日の贈りもの」には、食べやすさ配慮食を含む冷凍スープが揃います。

6スープセット（180g×6）

価格：4,160円（税込/送料別）

内容：●オマール海老のビスク／●とうもろこしとさつま芋のスープ／●北海道産かぼちゃのスープ／●ミネストローネ／塩糀と生姜のチャウダー／焼き鯛だしの和風スープ

8スープセット（180g×8）

価格：5,380円（税込/送料別）

内容：上記6種＋東京参鶏湯／生姜入り和風スープ

10スープセット（180g×10）

価格：6,600円（税込/送料別）

内容：上記8種＋人気のビスクととうもろこしスープは各2パック入りで贅沢に♡

オリジナル掛け紙やメッセージカードも用意され、大切な人への贈りものに彩りを添えます。

※●＝「食べやすさ配慮食」対象商品

ドムドムハンバーガー限定♪スーパー戦隊バーガーでヒーロー体験

秋の贈りものセットで季節を楽しむ

9月16日(火)～10月31日(金)には「秋の贈りもの」が登場。こちらも食べやすさ配慮食を含み、秋の味覚を感じられるラインナップです。

6スープセット（180g×6）

価格：4,160円（税込/送料別）

8スープセット（180g×8）

価格：5,380円（税込/送料別）

10スープセット（180g×10）

価格：6,600円（税込/送料別）

定番人気のオマール海老のビスクから、体を温める塩糀と生姜のチャウダーまで揃った充実内容。秋らしい「oyasai」掛け紙も華やかで贈りものにぴったりです。

オンラインショップでも安心購入

スープストックトーキョー公式オンラインショップ、楽天市場、Amazonなどでも購入可能。送料込の商品や、食べやすさ配慮食だけを詰め合わせた限定セットも展開されます。

電子レンジや湯煎で簡単に調理できるため、どなたでも安心して楽しめるのも魅力です。

心も温まる秋のスープギフト

今年の秋は、スープストックトーキョーの冷凍スープギフトで心をつなげてみませんか。

敬老の日には、やさしい味わいで「いつもありがとう」を。秋の贈りものには、旬の野菜と彩りで「季節を楽しんでね」を。

大切な人を想う気持ちは、温かなスープと一緒に届きます。食卓に笑顔と会話が生まれるギフトで、特別なひとときを演出してください♪