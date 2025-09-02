µÔÂÔ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¡Ä¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤éÆ±µï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬´í¸±¤Ê¥ï¥±¡Ú²ð¸îÎ¥¿¦ËÉ»ßÂÐºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬²òÀâ¡Û
²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤é½àÈ÷¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¦¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤Ï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¡Ä¡Ä²ò·è¤·¤Ë¤¯¤¤µ¿Ìä¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÏÂÝæÈþ»Þ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø²ð¸îÎ¥¿¦¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤éÀ°¤¨¤¿¤¤ »Å»ö¡¦²ÈÄí¡¦¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ð¸î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤Î½àÈ÷¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ
²ð¸î¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤È²ð¸î¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö²ð¸î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡×¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤Ï3¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¡²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÊÙ¶¯¡×¡Ö¢ÁêÃÌÀè¤òÃÎ¤ë¡×¡Ö£²ÈÂ²¿ÆÂ²¤Ç¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Þ¤¿¤Ï²ÈÂ²¿ÆÂ²¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ
65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È²ð¸îÊÝ¸±¾Ú¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢²ÈÂ²¿ÆÂ²¤Î²ð¸îÊÝ¸±¾Ú¤âÊÝ´ÉÀè¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤òµ¡¤Ë²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÉü½¬¤ä¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾ì½ê³ÎÇ§¤äÏ¢ÍíÀè¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¾Íè¤Î´õË¾¤äÂç»ö¤Ê½ñÎà¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤Ê¤É¤ò½ñ¤Î±¤á¤ëºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Þ¤¿¤Ï²ÈÂ²¿ÆÂ²¤¬75ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ
²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë²ð¸îÍ½ËÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¤ÎÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ±µï¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤«¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éÆ±µï¡×¤Ï´í¤Ê¤¤È¯ÁÛ
¿Æ¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤éÆ±µï¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢²ð¸î¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¼Â²È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ä¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°Æ±µï¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ±µï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÏµÔÂÔ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï²ð¸îÎ¥¿¦¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÎáÏÂ5Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÈïµÔÂÔ¹âÎð¼Ô¤ÈµÔÂÔ¼Ô¤È¤ÎÆ±µï¡¦ÊÌµï¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖµÔÂÔ¼Ô¤Î¤ß¤ÈÆ±µï¡×¤¬53.1¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖµÔÂÔ¼ÔµÚ¤ÓÂ¾²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¡×¤Î32.9¡ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È86¡ó¡Ê1Ëü5,018¿Í¡Ë¤ÎÈïµÔÂÔ¹âÎð¼Ô¤¬µÔÂÔ¼Ô¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¡Ö¹âÎð¼ÔµÔÂÔ¤ÎËÉ»ß¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÍÜ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÐ±þ¾õ¶·Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì ½ÐÅµ¡§¡ÖÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¡Ö¹âÎð¼ÔµÔÂÔ¤ÎËÉ»ß¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÍÜ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÐ±þ¾õ¶·Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÅºÉÕ»ñÎÁ¡Ë¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
Æ±µï¾õ¶·¤ÈÎ¥¿¦°Õ¿Þ¤Î´Ø·¸
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±µï¤ò¤¹¤ë¤ÈµÔÂÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÏ«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á»Å»ö¤ò¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢²ð¸î¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï8.1¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ð¸î¤òµ¡¤ËÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í¡Ê25¡ó¡Ë¤È¡¢3ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ä²ð¸î¤ÎÉéÃ´¤¬Æ±»þ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉéÃ´´¶¤¬²ð¸îÎ¥¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÔÂÔ¹Ô°Ù¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±µï¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢Áá¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÏ«Æ¯À¯ºö¸¦µæÊó¹ð½ñ No.204 ºÆ²ÈÂ²²½¤¹¤ë²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¨¡2016Ç¯²þÀµ°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤È¤½¤ÎÀè¤Î²ÝÂê¨¡ ½ÐÅµ¡§¡ÖÏ«Æ¯À¯ºö¸¦µæÊó¹ð½ñ No.204 ºÆ²ÈÂ²²½¤¹¤ë²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¨¡2016Ç¯²þÀµ°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤È¤½¤ÎÀè¤Î²ÝÂê¨¡¡×¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í Ï«Æ¯À¯ºö¸¦µæ¡¦¸¦½¤µ¡¹½¡Ë
²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¿¦Ì³¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
ÉÔÍø±×¤ÊÇÛÃÖ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
²ð¸îÌ¤·Ð¸³¼Ô¤ä²ð¸î½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ë¡á»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡Öº£¤Î¿¦Ì³¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÏÊÐ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ëº£¤Î¿¦Ì³¤òÎ¥¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ç¡¢ÉÔÍø±×¤ÊÇÛÃÖ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ³Î¤Ë¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä¾¤°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤âÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç°ÛÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ë°ÛÆ°¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°ÛÆ°
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿¦¾ì´Ä¶¤ò¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Á¤ØºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤æ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¤Éô½ð¤Ø¤Î°ÛÆ°¤ä¡¢Á´¹ñÅ¾¶Ð¤¢¤ê¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤«¤é¡¢¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¼Ò°÷¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í»öÀïÎ¬¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ê¤É¤«¤é´õË¾¤¬Á´¤Æ³ð¤¦¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤â»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öº£¤Î²ð¸î¾õÂÖ¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿»þ¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÏÂÝæ Èþ»Þ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²ð¸îÎ¥¿¦ËÉ»ßÂÐºöÂ¥¿Êµ¡¹½¡ÊKABS¡ËÂåÉ½Íý»ö