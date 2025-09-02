M’DREAの下着が全61サイズに進化♡B60～E75を新展開

グラマーバスト専門ブランドとして誕生した「M’DREA（マドレア）」が、2025年10月よりB60～E75を新たに追加し、全61サイズ展開へと進化します。これにより、小胸や骨格が華奢な女性にも対応し、“脱いだ時に美しいバスト”を叶える新しい下着文化を提案♡価格は29,500円（税込）から。オンラインや銀座サロンでのフィッティングも充実しています。

アンダー60にも対応する待望の新展開

「アンダー60の下着が見つからない」という声に応え、B60～E75が新たに仲間入り。ショーツもSS・F0サイズを追加し、骨格が小さい女性にも快適で美しいフィット感を実現しました。

価格はB60～C75が29,500円（税込）、D60～E75が31,000円（税込）。国内縫製で仕立てられた高品質なランジェリーが揃います。

“脱・谷間至上主義”を叶える独自設計

M’DREAは無理な寄せ上げではなく、自然な丸みを大切にした補整設計が特長。独自ワイヤーや最適化されたアンダーベルトにより、脱いだ瞬間も美しいシルエットをキープします。

さらに、2種類のパッドで日常補整とバストメイクを切り替えられる柔軟さも魅力♡毎日を心地よく、そして自信を持てる下着へと導きます。

選べるフィッティングサービスで安心

オンラインフィッティングやビデオ通話、さらに銀座サロンでのリアルフィッティングまで幅広く対応。

代表・風神まどかによるカウンセリングも受けられるため、自分に合ったサイズが分からない方も安心です。

おウチで試着できる制度や無料交換サービスもあり、初めての方でも気軽にM’DREAの下着を体験できます。

すべての女性に“誇れる下着”を♡



M’DREAの新サイズ展開は、バストの大小にかかわらず自分に合う下着を見つけたいすべての女性への贈り物。29,500円（税込）からの高品質な国産ランジェリーは、快適さと美しさを兼ね備えています。

サイズに悩んできた方も、自分にぴったりの1枚と出会えるはず♪新しい下着選びの扉を、M’DREAで開いてみませんか？