9月の戦略ポートフォリオを公開

これまでは月次のパフォーマンス・レビューと同時に翌月の戦略ポートフォリオを開示していたが、月末の引け値でポートフォリオを組んだ想定で翌月1ヵ月分のリターンを計測するのだから、それだと厳密には月初1日分の開示が遅れることになる。よって今後は月末に翌月の戦略ポートフォリオを開示することにする。

9月の戦略ポートフォリオは図表のリストのとおり。削除する銘柄は、LIXIL（5938）、京セラ（6971）、日立建機（6305）、パナソニック ホールディングス（6752）、レーザーテック（6920）、オービック（4684）、LINEヤフー（4689）、トレンドマイクロ（4704）、コロワイド（7616）、ALSOK（2331）。

新規に組み入れる銘柄は、エス・エム・エス（2175）、中外製薬（4519）、UTグループ（2146）、ストライク（6196）、あい ホールディングス（3076）、フォーラムエンジニアリング（7088）、テイクアンドギヴ・ニーズ（4331）、川崎汽船（9107）、トヨタ自動車（7203）、SOMPOホールディングス（8630）。

