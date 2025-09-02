RIEHATAプロデュース♡新カラコンブランド『OH』がデビュー

世界的に活躍するダンサーであり、コレオグラファーのRIEHATAがプロデュースする新カラコンブランド『OH』が9月1日にデビュー。ブランドローンチでは、RIEHATA本人がディレクションを担当したビジュアルやムービーが公開され、彼女のこだわりが詰まった4種類のカラコンが登場しました。瞳から表現力を放つカラコンで、自分らしさを楽しんでみませんか？

RIEHATAプロデュース『OH』の魅力

RIEHATAがプロデュースするカラコン『OH』は、彼女のダンスに対する情熱と同じく強いこだわりから生まれました。

ひと目で思わず「OH！」と声が出てしまうようなときめきと、彼女が見てきた世界観を瞳で表現できるのが魅力です。

ブランドムービーやスチールはRIEHATA自身がディレクションし、ポジティブなメッセージを込めて発信しています。

板野友美プロデュースの人気カラコン「シークレットキャンディーマジック」新色＆機能アップで進化

全4色のカラコンラインナップ

Bagel（ベーグル）

価格：1,760円（税込）

ナチュラルで柔らかなベージュ。DIA14.2mm／G.DIA13.2mm／BC8.6mm。

Shy（シャイ）

価格：1,760円（税込）

ブルーとオレンジの幻想的なグラデ。DIA14.2mm／G.DIA13.0mm／BC8.6mm。

Kiwi（キウイ）

価格：1,760円（税込）

オリーブカラーでエキゾチックな瞳に。DIA14.2mm／G.DIA13.0mm／BC8.6mm。

Rizz（リズ）

価格：1,760円（税込）

クールなシルバーグレー。DIA14.2mm／G.DIA13.0mm／BC8.6mm。

『OH』のカラコンは全4色。また、発売を記念して「PONPISH全店」で先着300名にステッカーセットのノベルティもプレゼントされます。

自分らしい瞳を『OH』で楽しんで

RIEHATAがプロデュースするカラコン『OH』は、瞳からオーラを放ちたい女性にぴったり。

ナチュラルからエキゾチックまで揃う全4色は、日常使いにも特別な日にも寄り添ってくれます。

こだわり抜かれたデザインとカラーで、自分らしい美しさを表現してみませんか？先着ノベルティもぜひチェックしてみてください♡