◇インターリーグ パドレス―オリオールズ（2025年9月1日 サンディエゴ）

パドレスのジェーソン・アダム投手（34）が1日（日本時間2日）、本拠でのオリオールズ戦で7回途中に左足を痛め、負傷交代した。

6回途中から3番手でマウンドに上がったアダムは、イニングをまたいだ3―3の7回も続投。1死一塁でオリオールズ・ヘンダーソンの放ったゴロに反応し、マウンド上で体勢を切り替えようとしたが、その際に左足を痛めた。

その場に倒れ込んで苦悶の表情を見せると、シルト監督らが駆け寄り状態を確認。ただ、続投は不可能でアダムはそのままカートに乗せられグラウンドを去った。ベンチではダルビッシュらが心配そうな表情で右腕を見つめた。アダムはここまでチームトップタイの65試合に登板している。

アダムの負傷降板を受け、急きょ守護神スアレスがマウンドに上がったが、ビーバーズに勝ち越し打を浴びた。

パドレスは中軸打者のメリルが左足首を痛め、負傷者リスト（IL）に入っていたが、この日から復帰。ただ、正遊撃手・ボガーツが先月末に左足に自打球を受けて骨折し、IL入りしている。さらに、この日の試合直前に不動のリードオフマン・タティスがハムストリングを痛め、スタメンを外れた。

ナ・リーグ西地区首位のドジャースを2ゲーム差で追う中、主力に故障が相次ぎ“泣きっ面に蜂”となっている。