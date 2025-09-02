ゴディバ×クロミ♡黒ネコ姿が可愛い限定ハロウィンコレクション

ゴディバ ジャパンは、2025年9月10日（水）より「ゴディバ ブラックキャット コレクション」を全国のゴディバショップやGODIVA café、オンラインショップにて期間限定で販売します。今年は画家・田中健太郎氏による黒ネコの描き下ろしデザインを採用し、さらにサンリオの人気キャラクター「クロミ」が黒ネコ姿で特別参加♪遊び心と上質さが融合した大人かわいいラインナップで、ハロウィンシーズンを華やかに彩ります。

黒ネコデザインの可愛い限定パッケージ

「ゴディバ ブラックキャット コレクション」は、黒ネコモチーフのパッケージが特徴。

G キューブ アソートメント 9粒入 ポーチ付き

価格：2,750円

ミルク・ダーク・ホワイトプラリネ・ブロンドソルテッドキャラメルの4種を、黒ネコデザインのポーチにイン。

G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入

価格：496円

ワッフルの軽やかな食感が楽しいチョコを、リボン姿の黒ネコパッケージに。

G キューブ アソートメント 5粒入

価格：1,620円

2種類のチョコを黒ネコ缶に詰め合わせ。食べ終わった後も大切にしたくなるデザインです。

ドムドムハンバーガー限定♪スーパー戦隊バーガーでヒーロー体験

クロミの黒ネコ姿♡オンライン限定セット

G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入＋クロミ ぬいぐるみチャーム

価格：3,960円／オンライン限定

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661475

今年の注目は、サンリオのクロミが黒ネコに変身したぬいぐるみ付きセット。

取り外し可能な黒ネコフードを着たクロミとチョコレートを一緒に楽しめる特別仕様。ファンなら絶対に見逃せないコレクションです。

ハロウィン限定フレーバー＆豪華セット

パンプキン ラングドシャクッキー 4枚入

価格：680円

秋らしさを味わえる限定フレーバーも登場。パンプキンパウダーを練り込んだホワイトチョコをラングドシャでサンド。

ハロウィンパーティセット

価格：3,240円

アソートメント、カレ、モンブランラングドシャクッキーなど人気の味を詰め合わせ。黒ネコバッグ付きでお持たせにも最適です。

まとめ♡黒ネコとクロミで彩る特別な秋

2025年のハロウィンは、黒ネコとクロミが彩る「ゴディバ ブラックキャット コレクション」で決まり。

ポーチや缶、ぬいぐるみなど思わず集めたくなるアイテムと共に、ゴディバならではのリッチな味わいを堪能できます。

ギフトや自分へのご褒美にぴったりなラインナップで、秋のひとときを特別にしてみませんか？なくなり次第終了の商品もあるので、お早めにチェックしてくださいね♪