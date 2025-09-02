気象台は、午前10時14分に、洪水警報を鹿角市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表しました。

秋田県では、3日昼前まで土砂災害に、2日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報

・土砂災害

3日昼前にかけて警戒

・浸水

2日夜遅くにかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 2日夜のはじめ頃



□洪水警報

2日夜遅くにかけて警戒





■能代市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日昼前□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒■大館市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日夕方□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒■男鹿市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日昼前□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒■鹿角市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日夜のはじめ頃□洪水警報【発表】2日夜遅くにかけて警戒■潟上市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】2日夜遅くにかけて警戒■北秋田市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒■仙北市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日昼前□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒■小坂町□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 60mm■上小阿仁村□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒■藤里町□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■三種町□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日昼前□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒■八峰町□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■五城目町□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日夜遅く□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒■八郎潟町□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日夜遅く□洪水警報【発表】2日夜遅くにかけて警戒■井川町□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】2日夜遅くにかけて警戒■大潟村□大雨警報・土砂災害・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 2日夜のはじめ頃□洪水警報2日夜遅くにかけて警戒