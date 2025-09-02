【洪水警報】秋田県・鹿角市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表 2日10:14時点
気象台は、午前10時14分に、洪水警報を鹿角市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表しました。
秋田県では、3日昼前まで土砂災害に、2日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日夜のはじめ頃
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日昼前
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
■大館市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日夕方
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日昼前
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日夜のはじめ頃
□洪水警報【発表】
2日夜遅くにかけて警戒
■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
2日夜遅くにかけて警戒
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日昼前
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日昼前
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
■八峰町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日夜遅く
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日夜遅く
□洪水警報【発表】
2日夜遅くにかけて警戒
■井川町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
2日夜遅くにかけて警戒
■大潟村
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
2日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 2日夜のはじめ頃
□洪水警報
2日夜遅くにかけて警戒