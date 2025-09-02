TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時14分に、洪水警報を鹿角市、潟上市、八郎潟町、井川町に発表しました。

秋田県では、3日昼前まで土砂災害に、2日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日夜のはじめ頃

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■能代市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■大館市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日夕方

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日夜のはじめ頃

□洪水警報【発表】
　2日夜遅くにかけて警戒

■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　2日夜遅くにかけて警戒

■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■三種町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日昼前

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■八峰町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日夜遅く

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒

■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日夜遅く

□洪水警報【発表】
　2日夜遅くにかけて警戒

■井川町
□大雨警報
・土砂災害
　3日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　2日夜遅くにかけて警戒

■大潟村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　2日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　2日夜のはじめ頃

□洪水警報
　2日夜遅くにかけて警戒