ETVOSの新作ベースメイク♡限定マカロンカラーでツヤ肌に！

ETVOSから、肌をいたわりながら美しく仕上げる新作ベースメイクが登場！数量限定のマカロンピンク・イエローのトリートメントベースをはじめ、美容液ファンデーションやリキッドコンシーラー、ラスターライラックのパウダーまで全ラインナップが揃いました♡肌に溶け込むツヤ感とハリ感で、自然な美しさを演出。お湯と石けんで落とせるミネラル処方で敏感肌も安心です。

マカロンカラーでトーンアップ♡インナートリートメントベース

ミネラルインナートリートメントベースはマカロンピンク/マカロンイエローで、内容量は25ml、価格は4,950円（税込）。

まるでスキンケア感覚の軽やかなテクスチャー。マカロンピンクは血色感をプラスして可憐に、マカロンイエローは均一な肌印象でフレッシュに。

ヒト型セラミド¹配合でうるおいを角層まで浸透させ、乾燥小じわも目立たなく³します。敏感肌にも配慮した低刺激フリー処方です。

※1 保湿成分：セラミド AP、NG、NP

※3 効能評価試験済み

美容液ファンデとコンシーラーでふっくらツヤ肌

ミネラルセラムファンデーション

ミネラルセラムファンデーションはライト/ナチュラル/ナチュラルピンク/オークルで、内容は20g、価格は5,500円（税込）です。

美容液のようなうるおいで肌を満たし、骨格を立体的に際立たせるツヤ肌を演出。3種の和漢植物*³配合でハリ感もプラス。

ミネラルインナートリートメントリキッドコンシーラー

ミネラルインナートリートメントリキッドコンシーラーは、アイボリーベージュ、内容は8g、価格は3,850円（税込）です。

光のカモフラージュ効果でクマ・くすみ*²を自然にカバー。ウォーターインオイル処方で軽やかに肌にフィットします。

※2 乾燥による

※3 トウキ根エキス、シャクヤク根エキス、タチバナ果皮エキス

限定パウダー＆万能ブラシで仕上げまで美しく

ミネラルリフレクティングスキンパウダー

ミネラルリフレクティングスキンパウダーはラスターライラック、内容は8gで、価格は4,950円（税込）。

シアーラベンダーでくすみを払いつつ上品なツヤを与え、粉っぽさを感じさせない仕上がりです。

フラットチェンジブラシ

フラットチェンジブラシの価格は2,970円（税込）。毛先の高密度設計で均一に塗布可能。ケースを持ち手に変えられ、リキッド・パウダーなど多用途に対応。

ETVOS新作ベースメイクで自然なツヤ肌に♡



ETVOSの新作ベースメイクは、数量限定のマカロンカラーや美容液ファンデ、リキッドコンシーラー、ツヤパウダーなど全ラインナップで登場。

肌に溶け込む軽やかなテクスチャーと角層まで浸透するうるおいで、自然なツヤとハリ感を実現♡

敏感肌にもやさしい低刺激設計で、ETVOS STORE、公式オンラインストア、一部取扱店舗にて9月5日（金）発売です。