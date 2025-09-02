サンマルクカフェの新提案♡「富良野メロン」チョコクロ食べくらべセット登場

サンマルクカフェから、この秋にぴったりな贅沢なスイーツセットが登場しました。「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」と、長年愛され続けている「チョコクロ」を一度に楽しめる食べくらべセットです。富良野メロンの甘く爽やかな香りと、チョコクロの濃厚な味わいを食べ比べできるなんて、ちょっと特別なカフェタイムになりそう♡ 期間限定なので、この機会をお見逃しなく。

プレミアムな富良野メロンの味わい

「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」は、サクサクのクロワッサン生地の中に、オリジナルメロン風味ホワイトチョコレートと富良野メロンピューレを使った濃厚なミルクメロンクリームを閉じ込めています。

さらに、メロンピューレ入りの特製フィリングが加わり、ひと口ごとにジューシーで香り高いメロンの風味が広がる仕上がりです。

見た目もメロンパンのようで、スイーツ好きにはたまらない逸品です。

お得な食べくらべセット

今回登場する「プレミアムチョコクロ 富良野メロン&チョコクロ 食べくらべセット」は、「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」1個と「チョコクロ」1個がセットになり、価格は550円（税込）。

通常よりも70円お得に購入できます。販売は9月2日（火）～9月18日（木）まで、関西国際空港店を除く全国のサンマルクカフェで展開されます。

単品での購入でもレジに持ち込めばセット価格が適用されるのも嬉しいポイントです♪

シェアして楽しむのもおすすめ

定番のチョコクロと新作の富良野メロン味をシェアして食べ比べるのもおすすめ。友達や家族と一緒に楽しめば、それぞれの味わいを語り合う特別な時間に♡

限定期間だからこそ、ふたりで半分ずつ分け合う楽しみ方も広がります。

今だけの贅沢なチョコクロを堪能して

サンマルクカフェの「プレミアムチョコクロ 富良野メロン&チョコクロ 食べくらべセット」は、この時期だけの特別な味わい。

爽やかなメロンの風味と濃厚なチョコのハーモニーをぜひ体験してください。自分へのご褒美はもちろん、大切な人とシェアすれば笑顔が広がるひとときに。

お得に楽しめる期間限定セット、この機会を逃さずチェックしてみてくださいね♡