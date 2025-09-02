＜中1、ブラは早い？＞楽しいショッピング⇒娘ブチ切れ！過ちに気づいた【第4話まんが：母の気持ち】
私は40代のサユリです。中学1年生の娘コマチが先日、「ブラが欲しい」と言い出しました。しかしまだ早いと思って軽く受け流すと、泣きながら部屋に閉じこもってしまったのです。すると数日後、スーパーで会ったルカちゃんのお母さんから、「コマチちゃんが困っているからブラを買ってあげて」と忠告されました。ママ友に指摘されるなんて恥ずかしい……！ 私は翌日、さっそくコマチをショッピングモールの下着売り場に連れてきたのでした。
ブラをいくつか買ってあげると、コマチはとても嬉しそうでした。買い物のあとは2人でモール内のカフェへ。けれどブラを買いにきた理由を聞かれ「ルカちゃんのお母さんに言われたから」と告げたとたん、コマチの顔色が変わりました。
コマチの言葉にハッとします。慌てて謝ろうとしましたが、コマチは「もういい」と言って席を立ちます。「今は話したくない、話しかけないで」コマチは私のことを振り返ることもなく、そのまま歩いて家へ帰っていってしまいました。
ショッピングモールで嬉しそうにブラを選ぶコマチを見て、連れてきてよかったと心から思いました。しかしそのときの私は、まだ自分のあやまちに気づいていなかったのです……。
「どうして急にブラを買ってくれる気になったの？」とコマチに聞かれ、ルカちゃんのお母さんから促されたことを話した私。しかしそれを聞いたコマチは「自分が泣いて訴えても聞いてくれなかったくせに」と怒りをあらわにしたのです。コマチの言うとおりです。
私はどうしたらいいのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
