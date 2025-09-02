＜え、本当に？＞子どもの習い事の成果は学校に報告しないとダメなの！？呼びだされて注意されました…
子どもたちの習い事は今や「当たり前」と言ってもいいほどになってきた昨今。さまざまな習い事に精を出すご家庭も多いことでしょう。そのようななか、努力が実り習い事で成果をあげたことから起こってしまったトラブルについて寄せられました。
『子どもが習い事の地方大会に出場したら優勝しました。そのことを小学校に報告をしなかったため、私が学校に呼び出されて注意を受けました』
突然の小学校からの呼び出し。行ってみると、お子さんが習い事で成果をあげたことを学校に報告しなかったことを注意されたのだとか。児童のことを把握するためだとかなんとか言われた投稿者さんは、なんとなくモヤモヤ。習い事で成果をあげたら、学校に報告をしないといけないのでしょうか。
『学校はどうやって習い事の大会で優勝したことを知ったんだろう？』
ママたちのなかにわき起こった疑問。それは「学校側はどうやって習い事で成果をあげたことを知ったのか」でした。投稿者さんの話によると、お子さんは習い事の練習や試合に参加するために、学校を遅刻・早退・欠席などは1回もしたことがないのだそう。このような状況の場合、学校側は児童が習い事をしているかどうかすら把握できない可能性もありますよね。
『先生たちの研修のような会議で話題にあがったみたいです。あとは新聞かな。一応、地方大会優勝だったので掲載されました』
さらに詳しく投稿者さんの話を見てみると、どうやら定期的に開催されるエリア内で行われる先生たちの研修のような場で話題にあがったのだそう。大きな大会だったため、新聞にまで掲載されたと話していたので、そこで学校側は知ることとなったのかもしれません。
学校に報告しないといけないのか
『学校に知らせなかったことで常識がないとか無責任とか言われて腑に落ちません』
学校側から言われた注意の言葉の数々がどうにも腑に落ちない投稿者さん。そこまで言うのであれば、学校側からも報告をするようにと、わかりやすく保護者にアナウンスをしていたのかと聞きたくなりますよね。知らせてもいない暗黙のルールでわざわざ学校に足を運ばされた上に、ここまで嫌味を言われていたとなれば、腑に落ちないと思われてもしかたがないのかもしれません。
学校に報告などしたことがない
『そんな報告をしなきゃいけないなんてはじめて聞いたよ』
『習い事なら言う必要はないと思うけど、なぜ言わなかったことを注意されるんだろう。学校の実績にしたかったってこと？』
コメントを寄せてくれた大半のママが、報告義務があることすら知らない、報告などしたことがないと話していました。また、そのようなルールがあるなら、明確に保護者に伝えておくべきだと言った学校側への厳しい声も寄せられていたのです。なかには、わざわざ保護者を学校に呼び出してまでする注意でもないと言う声も。報告することで、学校側にメリットがあるのはなんとなくわかります。報告すればお子さんの進学に有利になる可能性もあります。そのような双方向の利益もあるとは思いますが、わざわざ呼び出しまでして、嫌味のような注意をする必要はありませんよね。
報告義務がある学校もある
『うちの子が通う学校は、習い事でも何か大会などに出るときは学校の許可がいるよ』
習い事の大会などで成果をあげられそうなときや、優勝など成果をあげた場合は、必ず事前に報告をするようにと言われている学校もあるようです。しかし許可がいるという声は、今回寄せられた100件近いコメントのなかでわずかなものでした。
まずはルールの確認を。報告義務がないのなら気にしない！
『学校側が知らなかったことで何か突っ込まれたのかもね』
『よその先生から優勝のことを褒められたときに担任が知らなくて、自分のメンツをつぶされたと思ったんだろうね』
ママたちからは、学校側が把握できていないことで恥をかいたのではないかという声もいくつか寄せられていました。メンツとか恥をかくとか、正直、児童や保護者からしてみればどうでもいい話ですよね。そのようなムダなプライドを守るために、忙しいなかわざわざ時間を作って学校まで行ったということに。
注意されたことはモヤモヤするかもしれません。しかし子どもの今後の学校生活に支障が起こる可能性があるなら、今回は気にしないようにして波風を立てないことも必要かもしれません。どうしても気が済まないというのであれば、担任以上の先生に状況説明をしてもいいかもしれませんね。その前に、学校のルールを確認してみましょう。報告義務があったのならそのこともキチンと説明してもらい、今後は気をつければいいだけ。義務がないのなら気にしない。これが一番かもしれませんね。